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15.01.2017
Футбол. Сталь вийшла з відпустки
188 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.01.2017 22:01
Карпати переглядають захисника білоруського клубу Крумкачи
На перегляді у львівських Карпатах знаходиться український захисник ФК Крумкачи Михайло Калугін.
22-лівий лівий захисник може замінити в команді Олега Дулуба Володимира Костевича, який перейшов до польського Леха.
У минулому сезоні чемпіонату Білорусі Калугін провів 25 матчів, результативними діями не відзначався.
Раніше виступав у Словаччині і Буковині, передає football.by.
Раніше повідомлялося, що форвард Карпат Густаво Бланко-Лещук стане гравцем донецького Шахтаря.
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