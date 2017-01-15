Останнє в розділі
15.01.2017
Футбол. Сталь вийшла з відпустки
38 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.01.2017 22:52
Сталь вийшла з відпустки
У неділю, 15 січня, завершився відпустку у футболістів кам'янської Сталі.
Протягом дня в "Конгрес-готель", який знаходиться в Пущі-Водиці прибули футболісти, тренерський склад, персонал.
Ближче до вечора відбулося організаційне зібрання, на якому президент клубу Вардан Ісраелян представив присутнім нового головного тренера - Леоніда Кучука.
Як відомо, білоруський фахівець Леонід Кучук призначений головним тренером Сталі.
В Україні Кучук відомий по роботі з київським Арсеналом.
— 0
|
13.01.2017
УПЛ. Підсумки. Відкриття першої частини сезону
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua