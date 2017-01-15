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15.01.2017
Футбол. Сталь вийшла з відпустки
101 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.01.2017 22:58
КАН-2017. Алжир та Зімбабве зіграли внічию, Туніс програв Сенегалу. Матчі 1-го туру
Кубок Африки
1-й тур
Группа В
Алжир - Зімбабве 2:2 (1:2)
Голи: 1:0 - Марез (12), 1:1 - Махачі (17), 1:2 - Мушекві (29, пен), 2:2 - Марез (82)
Туніс - Сенегал 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - Мане (10, пен), 1:1 - Мбоджі (30)
— 0
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13.01.2017
УПЛ. Підсумки. Відкриття першої частини сезону
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