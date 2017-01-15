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15.01.2017
Футбол. Сталь вийшла з відпустки
56 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.01.2017 23:25
Бакалов увійшов до тренерського штабу Кучука в Сталі
Юрій Бакалов увійшов до тренерського штабу Леоніда Кучука в Сталі.
Про це повідомляє прес-служба кам'янського клубу.
Бакалов призначений старшим тренером команди.
Також допомагати Леоніду Кучуку, який очолив клуб з Кам'янського, будуть Віталій Мілютін (тренер з фізпідготовки), Іван Федик (тренер по тактиці) і Євген Іванов (тренер воротарів).
Після першої частини сезону Сталь займає 9-е місце в турнірній таблиці УПЛ.
Як відомо, білоруський фахівець Леонід Кучук призначений головним тренером Сталі.
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13.01.2017
УПЛ. Підсумки. Відкриття першої частини сезону
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