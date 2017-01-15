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56 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
15.01.2017  23:25

Бакалов увійшов до тренерського штабу Кучука в Сталі

Юрій Бакалов увійшов до тренерського штабу Леоніда Кучука в Сталі.

Про це повідомляє прес-служба кам'янського клубу.

Бакалов призначений старшим тренером команди.

Також допомагати Леоніду Кучуку, який очолив клуб з Кам'янського, будуть Віталій Мілютін (тренер з фізпідготовки), Іван Федик (тренер по тактиці) і Євген Іванов (тренер воротарів).

Після першої частини сезону Сталь займає 9-е місце в турнірній таблиці УПЛ.

Як відомо, білоруський фахівець Леонід Кучук призначений головним тренером Сталі.
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