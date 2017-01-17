На ФК Тепловик виділили 3 млн гривень

Протягом 2016 року команда МФК Тепловик профінансована в повному об’ємі.

Про це в ефірі програми "Наш футбол" на ТРК "РАІ" розповів президент клубу Василь Ольшанецький.

"Жодної заборгованості від міської й обласної рад немає. Все, що обіцяли, - виконали. Наразі ми розрахувались з усіма людьми, компаніями та підприємцями, з якими співпрацювали", - сказав він.

"Що стосується 2017 року, то 22 грудня відбулася сесія міської ради, де на клуб виділили 2 мільйони гривень. 23 грудня обласна рада затвердила мільйон гривень для команди. Тобто на 2017 рік нам вже виділили 3 мільйони", - додав він.

За словами Ольшанецького, цих коштів не вистачить на цілий рік, але у клубі надіються, що у команди будуть спонсори.

"Ми будемо залучати багатих людей міста та краю, щоб команда існувала та мала право на життя", - цитує його "Галичина спортивна".

Команда вийде з відпустки 20 січня та проведе три навчально-тренувальні збори.