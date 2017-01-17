Збірна України (U-17) зазнала другої поразки на турнірі у Білорусі

У вівторок, 17 січня, юнацька збірна України U-17 провела свій другий матч на турнірі "Кубок розвитку-2017" у Мінську.

Цього разу суперниками українців були однолітки з Ізраїлю. Наші хлопці знову залишили поле переможеними, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

В іншому матчі квартету Литва перемогла Грузію з рахунком 4:1 та одноосібно очолила турнірну таблицю групи.

Саме з грузинами підопічні Сергія Попова проведуть останній поєдинок у груповому раунді, який відбудеться у четвер, 19 січня, о 15:40 за київським часом.

Україна U-17 - Ізраїль U-17 0:2

Україна: Бабійчин, Бондаренко (Титаєвський, 24), Чмирьов (Шушко, 75), Граматик (Рудюк, 41), Кащук, Холод (Назаренко, 36) (Кожевніков, 75), Косюк, Шевцов (Ступнік, 48), Слива, Снурніцин, Тарадуда