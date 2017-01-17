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114 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]17.01.2017 22:28
Конкурент Гранади Кравця у боротьбі за виживання залишився без тренера
Головний тренер хіхонського Спортинга Абелардо Фернандес покинув цю посаду.
Про це повідомляє іспанське видання AS.
Спеціаліст подав у відставку через незадовільні результати команди.
Керівництво клубу прийняло рішення задовольнити прохання фахівця.
У нинішньому сезоні Спортинг набрав 12 очок у 18-ти матчах під керівництвом Фернандеса.
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17.01.2017
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