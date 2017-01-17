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610 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]17.01.2017 22:40
Денис Бойко приїхав у табір Динамо у Марбельї
Денис Бойко відвідав табір київського Динамо на зборі у Марбельї.
Про це повідомляє прес-служба київського клубу.
Звичайно ж, про повернення воротаря у стан Динамо не йдеться - голкіпер Малаги у вільний час вирішив відвідати друзів.
Нагадаємо, були чутки, що Бешикташ хоче включити Бойка у договір по Ракицькому.
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