Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Кубок Англії. Крістал Пелас проходить Болтон. Матчі перегравання 1/32 фіналу
КАН-2017. Гана обіграла Уганду, Малі та Єгипет розійшлися миром
Денис Бойко приїхав у табір Динамо у Марбельї
Конкурент Гранади Кравця у боротьбі за виживання залишився без тренера
Збірна України (U-17) зазнала другої поразки на турнірі у Білорусі
На ФК Тепловик виділили 3 млн гривень


Новини
23:51
Футбол. Кубок Англії. Крістал Пелас проходить Болтон. Матчі перегравання 1/32 фіналу
23:28
Хокей. Ліга чемпіонів. У фіналі за титул посперечаються Фрелунда та Спарта
23:13
Гандбол. ЧС-2017 (чоловіки). Франція розгромила Росію, Словенія втрачає очко. Інші матчі
22:53
Футбол. КАН-2017. Гана обіграла Уганду, Малі та Єгипет розійшлися миром
22:40
Футбол. Денис Бойко приїхав у табір Динамо у Марбельї
22:28
Футбол. Конкурент Гранади Кравця у боротьбі за виживання залишився без тренера
22:15
Футбол. Збірна України (U-17) зазнала другої поразки на турнірі у Білорусі
21:41
Футбол. На ФК Тепловик виділили 3 млн гривень
21:34
Баскетбол. Форвард Волиньбаскету перебрався у стан БІПИ
21:22
Теніс. Australian Open. Українці отримали суперників у парних розрядах
Усі новини
107 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
17.01.2017  22:53

КАН-2017. Гана обіграла Уганду, Малі та Єгипет розійшлися миром

У боротьбу на КАН-2017 у вівторок, 17 січня, вступили учасники групи D.

Кубок африканських націй-2017 з футболу

Габон

Груповий етап

Група D

1-й тур

17 січня

Гана - Уганда 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - А. Айю (32, пен)

Малі - Єгипет 0:0

Турнірне становище: Гана - 3 (1), Малі, Єгипет - по 1 (1), Уганда - 0 (1).
Коментарі
 — 0
Читай також
КАН-2017. Кот-д `Івуар та Того зіграли внічию. Інші матчі 1-го туру
КАН-2017. Алжир та Зімбабве зіграли внічию, Туніс програв Сенегалу. Матчі 1-го туру

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.01.2017

Бланко Лещук, після підписання угоди із Шахтарем, заговорив про можливий виступ за збірну України
Угода аргентинського нападника з донецьким клубом розрахована на 3,5 року.
УПЛ. Підсумки. Відкриття першої частини сезону
УПЛ. Підсумки. Символічна збірна першої частини сезону
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter