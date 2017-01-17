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107 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]17.01.2017 22:53
КАН-2017. Гана обіграла Уганду, Малі та Єгипет розійшлися миром
У боротьбу на КАН-2017 у вівторок, 17 січня, вступили учасники групи D.
Кубок африканських націй-2017 з футболу
Габон
Груповий етап
Група D
1-й тур
17 січня
Гана - Уганда 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - А. Айю (32, пен)
Малі - Єгипет 0:0
Турнірне становище: Гана - 3 (1), Малі, Єгипет - по 1 (1), Уганда - 0 (1).
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