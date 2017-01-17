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116 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]17.01.2017 23:51
Кубок Англії. Крістал Пелас проходить Болтон. Матчі перегравання 1/32 фіналу
Кубок Англії-2016/17 з футболу
1/32 фіналу
Перегравання
17 січня
Бернлі - Сандерленд 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - Воукс (44), 2:0 - Грей (83)
Вімблдон - Саттон Юнайтед 1:3 (1:0)
Флітвуд - Брістоль Сіті 0:1 (0:1)
Крістал Пелас - Болтон 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 - Генрі (48), 1:1 - Бентеке (68), 2:1 - Бентеке (77)
Барнслі - Блекпул
Лінкольн Сіті - Іпсвіч Таун
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