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17.01.2017  23:51

Кубок Англії. Крістал Пелас проходить Болтон. Матчі перегравання 1/32 фіналу

Кубок Англії-2016/17 з футболу

1/32 фіналу

Перегравання

17 січня

Бернлі - Сандерленд 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - Воукс (44), 2:0 - Грей (83)

Вімблдон - Саттон Юнайтед 1:3 (1:0)

Флітвуд - Брістоль Сіті 0:1 (0:1)

Крістал Пелас - Болтон 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - Генрі (48), 1:1 - Бентеке (68), 2:1 - Бентеке (77)

Барнслі - Блекпул

Лінкольн Сіті - Іпсвіч Таун
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