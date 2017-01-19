Останнє в розділі
230 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]19.01.2017 19:02
Дніпро у контрольній зустрічі обіграв азербайджанський клуб
Серію контрольних матчів Дніпро почав перемогою над азербайджанським Шамкіром.
В українській команді відзначилися Владислав Кочергін та Ігор Когут.
Товариський матч з футболу
19 січня
Дніпро - Шамкір (Азербайджан) 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - Кочергін (23), 2:0 - Когут (78)
Дніпро: Лунін (Баштаненко, 46), Адамюк (Сухар, 46), Сафронов (Чеберячко, 46), Сваток (Лопирьонок, 46), Польовий (Влад, 46), Чеберко (Вакулко, 46), Гоменко (Когут, 46), Кочергін (Довбик, 46), Луньов (Хучбаров, 46), Нагієв (Лучкевич, 46), Баланюк (Кожушко, 46)
Нагадаємо, Дніпро продав Блізніченка за 300 тисяч євро.
— 0
Читай також
|
19.01.2017
Шовковський: Для мене ніколи не було проблемою говорити українською
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua