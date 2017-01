Ще один молодий український футболіст перебрався у чемпіонат Греції

Уважаемые друзья, прошу запомнить имя молодого украинского футболиста который сегодня подписал контракт на 5 лет в "Астерас" Триполис 🔝🔝🔝⚽️⚽️⚽️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇬🇷🇬🇷🇬🇷 Его зовут Середа Томас Николас 🔝🔝🔝💪🏻💪🏻💪🏻 Рожденный в Аргентине 👍🏻👍🏻👍🏻 Живет в Украине 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Теперь играет в Греции 👍🏻👍🏻👍🏻🔝🔝🔝 Очередной молодой украинец едет покорять Европу, пока будет играть за дубль, но тренироваться с основным составом 👍🏻👍🏻👍🏻⚽️⚽️⚽️ Томми ты наше будущее, так что только вперед 🎯🎯🎯 Vamos Amigo 🇦🇷🇦🇷🇦🇷

