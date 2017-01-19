Ще один молодий український футболіст перебрався у чемпіонат Греції
Екс-півзахисник Чорноморця Томас Середа підписав 5-річний контракт з Астерасом.
Про це у своєму Instagram повідомив футбольний агент Олександр Панков.
Зазначається, що футболіст буде грати за дубль клубу, але тренуватися з основним складом.
Нагадаємо, що за Астерас грає ще один українець Євген Селін.
Уважаемые друзья, прошу запомнить имя молодого украинского футболиста который сегодня подписал контракт на 5 лет в "Астерас" Триполис 🔝🔝🔝⚽️⚽️⚽️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇬🇷🇬🇷🇬🇷 Его зовут Середа Томас Николас 🔝🔝🔝💪🏻💪🏻💪🏻 Рожденный в Аргентине 👍🏻👍🏻👍🏻 Живет в Украине 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Теперь играет в Греции 👍🏻👍🏻👍🏻🔝🔝🔝 Очередной молодой украинец едет покорять Европу, пока будет играть за дубль, но тренироваться с основным составом 👍🏻👍🏻👍🏻⚽️⚽️⚽️ Томми ты наше будущее, так что только вперед 🎯🎯🎯 Vamos Amigo 🇦🇷🇦🇷🇦🇷
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