Шовковський: Для мене ніколи не було проблемою говорити українською

Воротар розповів, чому вирішив завершити кар'єру.





12 грудня 2016 року після закінчення матчу Динамо - Шахтар інформаційний простір облетіла новина, що голкіпер Олександр Шовковський завершив кар'єру.

На той момент за плечима воротаря киян був 41 прожитий рік, 24 з них присвячені спортивній кар'єрі.

Олександр того вечора був присутній на трибунах НСК Олімпійський, підтримував рідне Динамо. Однак взяти коментар по гарячих слідах не вдалося - відразу після фінального свистка голкіпер покинув стадіон.

Він змішався з натовпом уболівальників, а згодом відключив телефон, після чого полетів на відпочинок.

І ось тепер Шовковський розповів, чому він прийняв таке рішення.

- Так чому Олександр Шовковський вирішив завершити кар'єру?

- Я по своїй натурі людина, яка програвати не любить. Не вміє. Не хоче. І не буде. Якщо щось складається не так, я намагаюся переломити ситуацію, намагаюся зробити все можливе, щоб змінити її у межах власних можливостей. Якщо не йде гра, я більш ретельно та цілеспрямовано займаюся на тренуваннях, працюю індивідуально, аналізую психологічні моменти. Акцентую на цьому увагу та вибудовую роботу так, щоб удосконалити свої якості, привнести нове.

Однак рано чи пізно настає момент, коли твої можливості відстають від твого бажання. У моєму віці актуально було не так підтягти можливості, скільки не впустити їх. У той же час молоді хлопці, які зі мною працювали у Динамо, можуть покращувати якість своєї гри. Вони вдосконалюються, пізнають нове. Я бачив прекрасно, що і Артур Рудько, і Максим Коваль удосконалюються. А я - намагаюся не розгубити.

- Але у вас за плечима величезний досвід...

- Досвід хороший у певних моментах, але для того, щоб далі продовжувати грати на такому ж рівні, мені вже не вистачало сил витягати із себе, а витягати доводилося фактично все. Віддавати здоров'я, грати через не можу... Вже не було тієї впевненості, того величезного бажання. З віком воно все-таки втрачається.

З іншого боку, є джентльменська угода з президентом клубу. Перебувати у команді тільки для того, щоб бути тут - це не для мене. Ми домовлялися, що так не буде. Я відчував, що не готовий конкурувати, не готовий викладатися на сто відсотків... Викладатися-то я готовий, але результату, як раніше, вже не буде. Який сенс мучити себе і команду? Зваживши всі фактори, я і прийняв рішення завершити кар'єру.

- Може, варто було потерпіти до кінця сезону?

- Були такі думки. Але я розумів, що не зможу витримати збори. А мучити себе і команду - не було сенсу.

- Існує думка, що багато тренерів свідомо пропонують ветеранам менші навантаження, щоб організм міг з ними впоратися.

- Щоб грати на найвищому рівні, все потрібно робити на автоматизмі, а для цього потрібно багато працювати. Так, ти можеш змінити кількість повторень і замість десяти зробити шість або сім. Але і ці сім повторень ти повинен робити на максимумі. Якщо починаєш зменшувати на тренуванні, то зменшуєш і в грі. Я не міг уже відповідати за якість своєї гри, яке відповідає марці Динамо.

- Рішення про завершення кар'єри Ви приймали самостійно?

- Я можу радитися, питати, цікавитися чужою думкою, але рішення я завжди приймаю самостійно. Як кажуть: "Ми порадилися, і я вирішив".

- Так ви радилися?

- Так. І з президентом клубу, і з генеральним директором, і зі своєю сім'єю.

- Багато говорять про прощальний матч.

- Я не хочу зараз говорити на цю тему. Поки немає сенсу.

- З президентом Ігорем Суркісом є якась домовленість щодо майбутнього у рідному в клубі?

- Це поки тільки наша з президентом домовленість, вона не для преси. Ні для кого.

- Останнім часом практично всі свої інтерв'ю Ви давали українською мовою. Труднощі відчували?

- Абсолютно ні. Мої батьки розмовляють українською, і в спілкуванні з ними я часто переходжу на рідну мову. Для мене ніколи не було проблемою говорити українською. Якщо треба, я можу легко перейти на українську мову.

- Ви закінчили грати у 42. Як думаєте, коли настає критичний вік для спортсмена?

- До 27-28 років футболіст найчастіше працює на внутрішньому ентузіазмі. Усередині все горить від бажання грати. Але переступаєш цей рубіж, і вогонь починає потихеньку згасати. На його місце приходять мідні труби розуміння, професіоналізму, характеру, ставлення до себе та відповідальності. Відповідальності перед своїми партнерами.

- У Вашій кар'єрі були вилучення. Всі пам'ятаєте?

- Їх було три. Із запорізьким Торпедо, з Реалом і з Шахтарем. У всіх трьох випадках мене видаляли за фол останньої надії.

- Ви всю кар'єру провели у Динамо. Але ж напевно Вас звали в інші клуби?

- Знаю, що були реальні пропозиції. Але зараз про це немає сенсу говорити.

- Нещодавно ви вкотре стали об'єктом для жартів з боку "Студії Квартал 95". Як ви ставитеся до їхньої творчості та до таких номерів?

- У мене чудові відносини з Олександром Пікаловим. Знайомий я і з Зеленським, і з Жидковим. Хлопці пишуть дуже смішні цікаві жарти. Іноді бувають і невдалі, на мій погляд. Але в цілому я абсолютно спокійно ставлюся до подібного.

За матеріалами FootBoom

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