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400 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]19.01.2017 20:11
Динамо віддало свого гравця в оренду Чорноморцю до кінця сезону
Півзахисник ФК Динамо Олександр Андрієвський до закінчення сезону-2016/17 на правах оренди виступатиме за Чорноморець.
Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.
Першу частину нинішнього сезону Андрієвський також провів в одеському клубі.
У Прем'єр-лізі він взяв участь у 13 матчах (забив 1 м'яч), а у Кубку України один раз вийшов на поле.
Нагадаємо, Євген Макаренко таки залишив Динамо.
|Світлина ФК Динамо
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19.01.2017
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