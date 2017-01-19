Динамо віддало свого гравця в оренду Чорноморцю до кінця сезону

Півзахисник ФК Динамо Олександр Андрієвський до закінчення сезону-2016/17 на правах оренди виступатиме за Чорноморець.

Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Першу частину нинішнього сезону Андрієвський також провів в одеському клубі.

У Прем'єр-лізі він взяв участь у 13 матчах (забив 1 м'яч), а у Кубку України один раз вийшов на поле.

Нагадаємо, Євген Макаренко таки залишив Динамо.