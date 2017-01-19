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24 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]19.01.2017 21:40
Дніпро проведе спаринги з Хайдуком, Динамо та Работнічками
Визначився календар контрольних матчів Дніпра на зборі у Туреччині.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Найближчий поєдинок команда проведе 23 січня проти загребського Динамо.
25 січня дніпряни зіграють з Хайдуком, 28 січня - з тбіліським Динамо, 29 січня - з клубом Работнічки.
Час початку матчів буде повідомлено додатково.
Нагаадаємо, 19 січня Дніпро у контрольній зустрічі обіграв азербайджанський клуб.
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19.01.2017
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