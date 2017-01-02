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02.01.2017  16:52

Динамо оцінює Ярмоленка в 22 млн євро

Хавбек Динамо Андрій Ярмоленко може перейти в Наполі.

Як повідомляє ITASportPress, італійський клуб вже почав підготовку до трансферу українця.

За інформацією видання, Динамо оцінює Ярмоленка приблизно в 22 мільйони євро, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Наполі може підписати хавбека не взимку, а наступного літа, але клуб непокоять запити гравця по зарплаті. 

Андрій Ярмоленко
Коментарі
 — 1
ballovar _ 02.01.2017 21:23
Кому он нах нужен за такие деньги?
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