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Футбол. Італійський клуб повернув півзахисника у Шахтар
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888 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
20.01.2017  21:25

Італійський клуб повернув півзахисника у Шахтар

Півзахисник В'ячеслав Чурко достроково повернувся в Шахтар з Фрозіноне.

Про це повідомляє офіційний сайт італійського клубу.

Повідомляється, що Чурко не зміг своєю грою переконати тренера Фрозіноне Паскуале Маріно в своїй необхідності команді, тому клуб вже приступив до пошуків гравця на його позицію, пише sportarena.com.

Фрозіноне орендував у Шахтаря футболіста минулого літа на один рік. 

В'ячеслав Чурко
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