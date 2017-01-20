Італійський клуб повернув півзахисника у Шахтар

Півзахисник В'ячеслав Чурко достроково повернувся в Шахтар з Фрозіноне.

Про це повідомляє офіційний сайт італійського клубу.

Повідомляється, що Чурко не зміг своєю грою переконати тренера Фрозіноне Паскуале Маріно в своїй необхідності команді, тому клуб вже приступив до пошуків гравця на його позицію, пише sportarena.com.

Фрозіноне орендував у Шахтаря футболіста минулого літа на один рік.