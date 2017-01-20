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20.01.2017
888 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]20.01.2017 21:25
Італійський клуб повернув півзахисника у Шахтар
Півзахисник В'ячеслав Чурко достроково повернувся в Шахтар з Фрозіноне.
Про це повідомляє офіційний сайт італійського клубу.
Повідомляється, що Чурко не зміг своєю грою переконати тренера Фрозіноне Паскуале Маріно в своїй необхідності команді, тому клуб вже приступив до пошуків гравця на його позицію, пише sportarena.com.
Фрозіноне орендував у Шахтаря футболіста минулого літа на один рік.
|В'ячеслав Чурко
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