Зірка попрощалася із півзахисником

Півзахисник Зірки Ігор Калінін покинув розташування кропивницької команди.

Про це розповів в.о. головного тренера клубу Роман Монарьов.

"По Калініну можу сказати, що він хоче спробувати себе в іншому клубі, і ми пішли йому назустріч", - цитує Монарьова ua-football.com.

У поточному сезоні 21-річний Калінін провів за Зірку 5 матчів в УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Зірка підписала 19-річного бразильця.