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20.01.2017
206 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]20.01.2017 21:38
Зірка попрощалася із півзахисником
Півзахисник Зірки Ігор Калінін покинув розташування кропивницької команди.
Про це розповів в.о. головного тренера клубу Роман Монарьов.
"По Калініну можу сказати, що він хоче спробувати себе в іншому клубі, і ми пішли йому назустріч", - цитує Монарьова ua-football.com.
У поточному сезоні 21-річний Калінін провів за Зірку 5 матчів в УПЛ.
Раніше повідомлялося, що Зірка підписала 19-річного бразильця.
|Ігор Калінін
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