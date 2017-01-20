Морено обирає між Шахтарем і Бешикташем

Екс-форвард Шахтаря Марсело Морено поки не знає, де продовжить свою кар'єру.

Поки пропозицій як таких у гравця чотири - від Шахтаря, Бешикташа, Крузейро і Чангчун Ятаі, інформує болівійське видання Diez.

Очікується, що Марсело Мартінс Морено віддасть перевагу найбільш вигідному варіанту з фінансової точки зору.

Нагадаємо, що зараз болівієць підтримує форму в Греміо, пише ua-football.com.

Раніше повідомлялося, що Марсело Морено швидше за все, не буде у Шахтарі.