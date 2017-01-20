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20.01.2017
354 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]20.01.2017 21:50
Морено обирає між Шахтарем і Бешикташем
Екс-форвард Шахтаря Марсело Морено поки не знає, де продовжить свою кар'єру.
Поки пропозицій як таких у гравця чотири - від Шахтаря, Бешикташа, Крузейро і Чангчун Ятаі, інформує болівійське видання Diez.
Очікується, що Марсело Мартінс Морено віддасть перевагу найбільш вигідному варіанту з фінансової точки зору.
Нагадаємо, що зараз болівієць підтримує форму в Греміо, пише ua-football.com.
Раніше повідомлялося, що Марсело Морено швидше за все, не буде у Шахтарі.
|Марсело Морено
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