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20.01.2017
363 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]20.01.2017 22:21
Гладкий готовий перейти в Аланьяспор
Нападник київського Динамо Олександр Гладкий прийняв пропозицію про перехід в Аланьяспор.
Як повідомляє Sabah.com.tr, в останні кілька днів керівництво турецького клубу активно працювало над питанням переходу Гладкого і в підсумку досягло згоди 29-річного українця на перехід.
Очікується, що не проти відходу Гладкого буде і керівництво Динамо.
Таким чином, перехід Гладкого в Аланьяспор може відбудуться вже найближчим часом, пише ua-football.com.
Раніше була інформація, що Гладким цікавиться лідер чемпіонату Туреччини.
|Олександр Гладкий
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