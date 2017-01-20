Гладкий готовий перейти в Аланьяспор

Нападник київського Динамо Олександр Гладкий прийняв пропозицію про перехід в Аланьяспор.

Як повідомляє Sabah.com.tr, в останні кілька днів керівництво турецького клубу активно працювало над питанням переходу Гладкого і в підсумку досягло згоди 29-річного українця на перехід.

Очікується, що не проти відходу Гладкого буде і керівництво Динамо.

Таким чином, перехід Гладкого в Аланьяспор може відбудуться вже найближчим часом, пише ua-football.com.

Раніше була інформація, що Гладким цікавиться лідер чемпіонату Туреччини.