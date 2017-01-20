Зінченко продовжує відновлюватися від травми

Український півзахисник ПСВ Олександр Зінченко продовжує відновлюватися після травми.

Як повідомив головний тренер ПСВ Філіп Коку, український футболіст провів тренування разом з основною командою, і якщо не буде ускладнень, то найближчим часом він повернеться в загальну групу, пише ua-football.com.

Нагадаємо, що через травму Зінченко пропустив матч проти Ексельсіора.