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20.01.2017
124 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]20.01.2017 22:51
Зінченко продовжує відновлюватися від травми
Український півзахисник ПСВ Олександр Зінченко продовжує відновлюватися після травми.
Як повідомив головний тренер ПСВ Філіп Коку, український футболіст провів тренування разом з основною командою, і якщо не буде ускладнень, то найближчим часом він повернеться в загальну групу, пише ua-football.com.
Нагадаємо, що через травму Зінченко пропустив матч проти Ексельсіора.
|Олександр Зінченко
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