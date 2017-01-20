Останнє в розділі
20.01.2017
167 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]20.01.2017 23:33
Чемпіонат Німеччини. 17 тур. Баварія виграла у Фрайбурга
Чемпіонат Німеччини-2016/17 з футболу
Матч 17-го туру
20 січня
Фрайбург – Баварія 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 – Хаберер (4), 1:1 – Левандовськи (35), 1:2 – Левандовськи (90)
Фрайбург: Шволов, Торрехон, Гюнтер, Штенцель (Кюблер, 83), Гульде, Франтц, Хефлер, Хаберер (Булут, 80), Філіпп, Гріфо, Нідерлехнер (Петерсен, 70).
Баварія: Нойер, Мартінес, Хуммельс, Алаба (Бернат, 71), Роббен, Лам, Відаль (Кімміх, 55), Хабі Алонсо, Дуглас Коста (Рібері, 71), Мюллер, Левандовськи.
Попередження: Хабі Алонсо (31), Дуглас Коста (48), Хаберер (74), Шволов (84).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Баварія
|17
|13
|3
|1
|40-10
|42
|2
|РБ Лейпциг
|16
|11
|3
|2
|31-15
|36
|3
|Герта
|16
|9
|3
|4
|24-16
|30
|4
|Айнтрахт Ф
|16
|8
|5
|3
|22-12
|29
|5
|Гоффенгайм
|16
|6
|10
|0
|28-17
|28
|6
|Боруссія Д
|16
|7
|6
|3
|35-19
|27
|7
|Кельн
|16
|6
|7
|3
|21-15
|25
|8
|Фрайбург
|17
|7
|2
|8
|22-29
|23
|9
|Байєр
|16
|6
|3
|7
|23-24
|21
|10
|Майнц
|16
|6
|2
|8
|26-30
|20
|11
|Шальке-04
|16
|5
|3
|8
|20-19
|18
|12
|Аугсбург
|16
|4
|6
|6
|13-17
|18
|13
|Вольфсбург
|16
|4
|4
|8
|15-24
|16
|14
|Боруссія М
|16
|4
|4
|8
|15-25
|16
|15
|Вердер
|16
|4
|4
|8
|20-34
|16
|16
|Гамбург
|16
|3
|4
|9
|14-31
|13
|17
|Інгольштадт
|16
|3
|3
|10
|14-27
|12
|18
|Дармштадт
|16
|2
|2
|12
|11-30
|8
— 0
Читай також
|
19.01.2017
Шовковський: Для мене ніколи не було проблемою говорити українською
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua