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20.01.2017
42 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]20.01.2017 23:58
Чемпіонат Іспанії. 19 тур. Лас-Пальмас і Депортиво зіграли внічию
Чемпіонат Іспанії-2016/17 з футболу
Матч 19-го туру
20 січня
Лас-Пальмас – Депортиво 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Гарсія (13), 1:1 – Андоне (69)
Лас-Пальмас: Варас, Артілес, Елдер Лопеш, Лемос, Маседо, Момо (Домінгес, 80), Гомес, Гарсыя (Беніто Рамірес, 89), Монторо, Лівая (Ель-Жар, 85), Меса.
Депортиво: Титонь, Луізінью (Морено, 80), Аррібас, Сідней, Хуанфран, Гільєрме, Борхес, Чолак, Наварро, Хоселу (Оскар Пінчи, 90), Андоне.
Попередження: Артілес (72), Хоселу (90).
Вилучення: Артілес (77).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Реал
|17
|12
|4
|1
|46-16
|40
|2
|Севілья
|18
|12
|3
|3
|38-22
|39
|3
|Барселона
|18
|11
|5
|2
|47-17
|38
|4
|Атлетико
|18
|10
|4
|4
|32-14
|34
|5
|Реал Сосьєдад
|18
|10
|2
|6
|30-25
|32
|6
|Вільярреал
|18
|8
|7
|3
|26-12
|31
|7
|Атлетик
|18
|8
|4
|6
|22-19
|28
|8
|Сельта
|18
|8
|3
|7
|29-32
|27
|9
|Ейбар
|18
|7
|5
|6
|25-24
|26
|10
|Лас-Пальмас
|19
|6
|7
|6
|28-30
|25
|11
|Еспаньол
|18
|5
|8
|5
|22-25
|23
|12
|Алавес
|18
|5
|7
|6
|15-18
|22
|13
|Бетіс
|18
|6
|3
|9
|20-30
|21
|14
|Малага
|18
|5
|6
|7
|26-31
|21
|15
|Депортиво
|19
|4
|7
|8
|24-29
|19
|16
|Леганес
|18
|4
|5
|9
|13-29
|17
|17
|Валенсія
|17
|4
|4
|9
|26-33
|16
|18
|Спортинг Х
|18
|3
|3
|12
|19-37
|12
|19
|Гранада
|18
|1
|7
|10
|15-39
|10
|20
|Осасуна
|18
|1
|6
|11
|17-38
|9
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