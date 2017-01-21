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21.01.2017  00:04

Чемпіонат Франції. 20 тур. Ніцца і Бастія розійшлися миром

Чемпіонат Франції-2016/17 з футболу

Матч 20-го туру

20 січня

Бастія – Ніцца 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Оніанге (17), 1:1 – Суке (33)

Бастія: Лека, Роз, Бенгтссон, Сіоні, Джику, Мостефа, Кейта, Данік (Нанжис, 80), Оніанге, Діалло (Распентіно, 73), Каюзак.

Ніцца: Бенітес, Данте, Сарр, Далберт, Суке, Вальтер, Козьєлло, Сіпрьєн, Бюрне, Плеа, Балотеллі.

Попередження: Каюзак (56), Мостефа (90).

Вилучення: Каюзак (64).

    І В Н П М О
+1 1 Ніцца 21 13 7 1 35-14 46
-1 2 Монако 20 14 3 3 60-21 45
  3 ПСЖ 20 13 3 4 39-15 42
  4 Ліон 19 11 1 7 36-22 34
  5 Генгам 20 8 6 6 26-22 30
  6 Марсель 20 8 6 6 23-23 30
  7 Ренн 20 8 4 8 20-24 28
  8 Сент-Етьєн 20 6 9 5 19-17 27
  9 Тулуза 20 7 5 8 22-22 26
  10 Бордо 20 6 8 6 21-27 26
  11 Нант 20 7 4 9 14-26 25
  12 Нансі 20 6 6 8 16-23 24
  13 Монпельє 20 5 8 7 29-32 23
  14 Лілль 20 6 4 10 19-26 22
+2 15 Бастія 21 5 6 10 18-25 21
-1 16 Кан 20 6 3 11 23-35 21
-1 17 Діжон 20 4 8 8 27-30 20
  18 Анже 20 5 5 10 16-25 20
  19 Метц 19 5 5 9 18-36 20
  20 Лор'ян 20 5 3 12 23-39 18
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