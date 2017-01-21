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20.01.2017
36 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]21.01.2017 00:04
Чемпіонат Франції. 20 тур. Ніцца і Бастія розійшлися миром
Чемпіонат Франції-2016/17 з футболу
Матч 20-го туру
20 січня
Бастія – Ніцца 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 – Оніанге (17), 1:1 – Суке (33)
Бастія: Лека, Роз, Бенгтссон, Сіоні, Джику, Мостефа, Кейта, Данік (Нанжис, 80), Оніанге, Діалло (Распентіно, 73), Каюзак.
Ніцца: Бенітес, Данте, Сарр, Далберт, Суке, Вальтер, Козьєлло, Сіпрьєн, Бюрне, Плеа, Балотеллі.
Попередження: Каюзак (56), Мостефа (90).
Вилучення: Каюзак (64).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|+1
|1
|Ніцца
|21
|13
|7
|1
|35-14
|46
|-1
|2
|Монако
|20
|14
|3
|3
|60-21
|45
|3
|ПСЖ
|20
|13
|3
|4
|39-15
|42
|4
|Ліон
|19
|11
|1
|7
|36-22
|34
|5
|Генгам
|20
|8
|6
|6
|26-22
|30
|6
|Марсель
|20
|8
|6
|6
|23-23
|30
|7
|Ренн
|20
|8
|4
|8
|20-24
|28
|8
|Сент-Етьєн
|20
|6
|9
|5
|19-17
|27
|9
|Тулуза
|20
|7
|5
|8
|22-22
|26
|10
|Бордо
|20
|6
|8
|6
|21-27
|26
|11
|Нант
|20
|7
|4
|9
|14-26
|25
|12
|Нансі
|20
|6
|6
|8
|16-23
|24
|13
|Монпельє
|20
|5
|8
|7
|29-32
|23
|14
|Лілль
|20
|6
|4
|10
|19-26
|22
|+2
|15
|Бастія
|21
|5
|6
|10
|18-25
|21
|-1
|16
|Кан
|20
|6
|3
|11
|23-35
|21
|-1
|17
|Діжон
|20
|4
|8
|8
|27-30
|20
|18
|Анже
|20
|5
|5
|10
|16-25
|20
|19
|Метц
|19
|5
|5
|9
|18-36
|20
|20
|Лор'ян
|20
|5
|3
|12
|23-39
|18
— 0
|
19.01.2017
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