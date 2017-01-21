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21.01.2017  00:08

КАН-2017. 2-й тур. Кот-д `Івуар і ДР Конго зіграли внічию. Інші матчі

Кубок африканських націй-2017 з футболу

Габон

Груповий етап

Група С

2-й тур

20 січня

Кот-д `Івуар - ДР Конго 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 – Кебано (9), 1:1 – Боні (26), 1:2 – Кабананга (28), 2:2 – Діе (67)

Марокко – Того 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 – Доссеві (5), 1:1 – Бухаддуз (14), 2:1 – Саісс (21), 3:1 – Ен-Несірі (72)

Турнірне становище: ДК Конго - 4 (2), Марокко - 3 (2), Кот-д `Івуар - 2 (2), Того - 1 (2)
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