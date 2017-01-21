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20.01.2017
95 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]21.01.2017 00:08
КАН-2017. 2-й тур. Кот-д `Івуар і ДР Конго зіграли внічию. Інші матчі
Кубок африканських націй-2017 з футболу
Габон
Груповий етап
Група С
2-й тур
20 січня
Кот-д `Івуар - ДР Конго 2:2 (1:2)
Голи: 0:1 – Кебано (9), 1:1 – Боні (26), 1:2 – Кабананга (28), 2:2 – Діе (67)
Марокко – Того 3:1 (2:1)
Голи: 0:1 – Доссеві (5), 1:1 – Бухаддуз (14), 2:1 – Саісс (21), 3:1 – Ен-Несірі (72)
Турнірне становище: ДК Конго - 4 (2), Марокко - 3 (2), Кот-д `Івуар - 2 (2), Того - 1 (2)
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