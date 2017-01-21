Чемпіонат Іспанії. Реал перервав безвиграшну серію у матчі з Малагою. Матчі 19 туру
Чемпіонат Іспанії-2016/17 з футболу
Матчі 19-го туру
21 січня
Еспаньол - Гранада 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 - Рейєс (11), 1:1 - Перейра (23), 2:1 - П'ятті (32), 3:1 - Марк Наварро (48)
Еспаньол: Лопес, Марк Наварро, Дієго Рейєс, Каріколь, Хурадо, Рейєс (Севілья, 81), Лопес Сільва, Перес (Марк Рока, 75), Хаві Фуего, П'ятті, Морено
Гранада: Очоа, Інгасон, Табану (Сілва, 46), Фульк'є, Ломбан, Серджі Сампер, Крхін (Буено, 77), Перейра, Бога (Понсе, 46), Кравець, Малле
Попередження: Інгасон (18), Фульк'є (49), Перейра (90)
Реал - Малага 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - Рамос (35), 2:0 - Рамос (43), 2:1 - Аньор (63)
Реал: Навас, Варан, Марсело (Іско, 25), Начо, Рамос, Модрич (Ковачич, 78), Каземіро, Кроос, Васкес, Роналду, Бензема (Мората, 82)
Малага: Камені, Вільянуева, Луїс, Росалес, Хуан Карлос (Демікеліс, 73), Камачо, Ресіо, Форнальс, Аньор, Чорі Кастро (Хоні Родрігес, 67), Пеньяранда (Сантос, 79)
Попередження: Каземіро (37), Хуан Карлос (39), Камачо (78), Сантос (85), Васкес (85)
Алавес – Леганес 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 – Лагуардіа (11), 1:1 – Герреро (45), 2:1 – Мендес (51), 2:2 – Інсуа (84)
Алавес: Пачеко, Тео, Руано, Лагуардіа, Вігарай, Камараса (Катаі, 85), Мендес (Торрес, 76), Маркос Льоренте, Ману Гарсія, Ібаі Гомес (Токеро, 78), Дейверсон.
Леганес: Яго Еррерін, Діас (Лопес, 73), Інсуа, Мантовані, Бустінса, Пірес, Перес, Тімор (Лусіано, 62), Марін, Мачіс (Шимановскі, 56), Герреро.
Попередження: Тео (2), Ібаі Гомес (18), Марін (82), Пірес (83), Перес (90), Руано (90).
Вільярреал – Валенсія 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 – Солер (35), 0:2 – Санті Міна (43)
Вільярреал: Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Маріо Гаспар, Руіс, Соріано, Трігерос, Дос Сантос (Борре, 83), Соріано (Кастільєхо, 61), Сансоне, Пато.
Валенсія: Дієго Алвес, Гарай, Гайя, Жоау Канселу, Мангаля, Парехо, Перес, Солер (Суарес, 78), Нані, Мунір (Монтойя, 87), Санті Міна (Дзадза, 81).
Попередження: Перес (33), Руіс (49), Гарай (80), Коста (89).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Реал
|18
|13
|4
|1
|48-17
|43
|2
|Севілья
|18
|12
|3
|3
|38-22
|39
|3
|Барселона
|18
|11
|5
|2
|47-17
|38
|4
|Атлетико
|18
|10
|4
|4
|32-14
|34
|5
|Реал Сосьєдад
|18
|10
|2
|6
|30-25
|32
|6
|Вільярреал
|19
|8
|7
|4
|26-14
|31
|7
|Атлетик
|18
|8
|4
|6
|22-19
|28
|8
|Сельта
|18
|8
|3
|7
|29-32
|27
|9
|Ейбар
|18
|7
|5
|6
|25-24
|26
|+1
|10
|Еспаньол
|19
|6
|8
|5
|25-26
|26
|-1
|11
|Лас-Пальмас
|19
|6
|7
|6
|28-30
|25
|12
|Алавес
|19
|5
|8
|6
|17-20
|23
|13
|Бетіс
|18
|6
|3
|9
|20-30
|21
|14
|Малага
|19
|5
|6
|8
|27-33
|21
|+2
|15
|Валенсія
|18
|5
|4
|9
|28-33
|19
|-1
|16
|Депортиво
|19
|4
|7
|8
|24-29
|19
|-1
|17
|Леганес
|19
|4
|6
|9
|15-31
|18
|18
|Спортинг Х
|18
|3
|3
|12
|19-37
|12
|19
|Гранада
|19
|1
|7
|11
|16-42
|10
|20
|Осасуна
|18
|1
|6
|11
|17-38
|9
|
19.01.2017
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