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21.01.2017  23:34 - Сhampion.com.ua

Чемпіонат Іспанії. Реал перервав безвиграшну серію у матчі з Малагою. Матчі 19 туру

Чемпіонат Іспанії-2016/17 з футболу

Матчі 19-го туру

21 січня

Еспаньол - Гранада 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - Рейєс (11), 1:1 - Перейра (23), 2:1 - П'ятті (32), 3:1 - Марк Наварро (48)

Еспаньол: Лопес, Марк Наварро, Дієго Рейєс, Каріколь, Хурадо, Рейєс (Севілья, 81), Лопес Сільва, Перес (Марк Рока, 75), Хаві Фуего, П'ятті, Морено

Гранада: Очоа, Інгасон, Табану (Сілва, 46), Фульк'є, Ломбан, Серджі Сампер, Крхін (Буено, 77), Перейра, Бога (Понсе, 46), Кравець, Малле

Попередження: Інгасон (18), Фульк'є (49), Перейра (90)

Реал - Малага 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - Рамос (35), 2:0 - Рамос (43), 2:1 - Аньор (63)

Реал: Навас, Варан, Марсело (Іско, 25), Начо, Рамос, Модрич (Ковачич, 78), Каземіро, Кроос, Васкес, Роналду, Бензема (Мората, 82)

Малага: Камені, Вільянуева, Луїс, Росалес, Хуан Карлос (Демікеліс, 73), Камачо, Ресіо, Форнальс, Аньор, Чорі Кастро (Хоні Родрігес, 67), Пеньяранда (Сантос, 79)

Попередження: Каземіро (37), Хуан Карлос (39), Камачо (78), Сантос (85), Васкес (85)

Алавес – Леганес 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – Лагуардіа (11), 1:1 – Герреро (45), 2:1 – Мендес (51), 2:2 – Інсуа (84)

Алавес: Пачеко, Тео, Руано, Лагуардіа, Вігарай, Камараса (Катаі, 85), Мендес (Торрес, 76), Маркос Льоренте, Ману Гарсія, Ібаі Гомес (Токеро, 78), Дейверсон.

Леганес: Яго Еррерін, Діас (Лопес, 73), Інсуа, Мантовані, Бустінса, Пірес, Перес, Тімор (Лусіано, 62), Марін, Мачіс (Шимановскі, 56), Герреро.

Попередження: Тео (2), Ібаі Гомес (18), Марін (82), Пірес (83), Перес (90), Руано (90).

Вільярреал – Валенсія 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – Солер (35), 0:2 – Санті Міна (43)

Вільярреал: Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Маріо Гаспар, Руіс, Соріано, Трігерос, Дос Сантос (Борре, 83), Соріано (Кастільєхо, 61), Сансоне, Пато.

Валенсія: Дієго Алвес, Гарай, Гайя, Жоау Канселу, Мангаля, Парехо, Перес, Солер (Суарес, 78), Нані, Мунір (Монтойя, 87), Санті Міна (Дзадза, 81).

Попередження: Перес (33), Руіс (49), Гарай (80), Коста (89). 

    І В Н П М О
  1 Реал 18 13 4 1 48-17 43
  2 Севілья 18 12 3 3 38-22 39
  3 Барселона 18 11 5 2 47-17 38
  4 Атлетико 18 10 4 4 32-14 34
  5 Реал Сосьєдад 18 10 2 6 30-25 32
  6 Вільярреал 19 8 7 4 26-14 31
  7 Атлетик 18 8 4 6 22-19 28
  8 Сельта 18 8 3 7 29-32 27
  9 Ейбар 18 7 5 6 25-24 26
+1 10 Еспаньол 19 6 8 5 25-26 26
-1 11 Лас-Пальмас 19 6 7 6 28-30 25
  12 Алавес 19 5 8 6 17-20 23
  13 Бетіс 18 6 3 9 20-30 21
  14 Малага 19 5 6 8 27-33 21
+2 15 Валенсія 18 5 4 9 28-33 19
-1 16 Депортиво 19 4 7 8 24-29 19
-1 17 Леганес 19 4 6 9 15-31 18
  18 Спортинг Х 18 3 3 12 19-37 12
  19 Гранада 19 1 7 11 16-42 10
  20 Осасуна 18 1 6 11 17-38 9
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