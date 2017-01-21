Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Чемпіонат Італії. 21 тур. Мілан поступився Наполі. Інші матчі
Чемпіонат Іспанії. Реал перервав безвиграшну серію у матчі з Малагою. Матчі 19 туру
КАН-2017. 2-й тур. Гана обіграла Малі, Єгипет виграв у Уганди
Чемпіонат Франції. 20 тур. Нант поступився ПСЖ. Інші матчі
Сталь підписала Шабанова
Чорноморець виграв у Миколаєва


Новини
23:50
Футбол. Чемпіонат Італії. 21 тур. Мілан поступився Наполі. Інші матчі
23:34
Футбол. Чемпіонат Іспанії. Реал перервав безвиграшну серію у матчі з Малагою. Матчі 19 туру
23:26
Футбол. КАН-2017. 2-й тур. Гана обіграла Малі, Єгипет виграв у Уганди
23:09
Футбол. Чемпіонат Франції. 20 тур. Нант поступився ПСЖ. Інші матчі
22:56
Футбол. Сталь підписала Шабанова
22:40
Футбол. Чорноморець виграв у Миколаєва
21:52
Хокей. УХЛ. Білий Барс розібрався з Витязем, Кременчук переміг Кривбас
21:40
Футбол. Чемпіонат Німеччини. Шальке обіграв Інгольштадт, а Боруссія Д - Вердер. Матчі 17 туру
21:27
Футбол. Чемпіонат Англії. Ліверпуль програв Свонсі, Сток не програв МЮ. Матчі 22-го туру
21:00
Футбол. Український півзахисник продовжить кар'єру в Словенії
Усі новини
1094 перегляди Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
21.01.2017  21:27 - Сhampion.com.ua

Чемпіонат Англії. Ліверпуль програв Свонсі, Сток не програв МЮ. Матчі 22-го туру

Чемпіонат Англії-2016/17 з футболу

Матчі 22-го туру

21 січня

Ліверпуль - Свонсі 2:3 (0:0)

Голи: 0:1 - Льоренте (48), 0:2 - Льоренте (52), 1:2 - Фірміно (55), 2:2 - Фірміно (69), 2:3 - Сігурдссон (74)

Ліверпуль: Міньоле, Клаван, Ловрен, Клайн, Коутіньо (Старрідж, 57), Вейналдум (Матіп, 90), Лаллана, Джан (Орігі, 70), Фірміно, Гендерсон, Мілнер

Свонсі: Фабіанськи, Фернандес, Ольссон (Ранхель, 79), Нотон, Моусон, Корк, Керролл, Раутледж, Фер (Фултон, 90), Сігурдссон, Льоренте (Бастон, 85)

Попередження: Клаван (36), Фер (90)

Крістал Пелас - Евертон 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - Коулмен (87)

Крістал Пелас: Геннессі, Ділейні, Ворд, Томкінс, Денн, Панчон, Макартур, Кабай (Ледлі, 72), Шлупп (Таунсенд, 88), Ремі (Лі Чун Юн, 61), Бентеке

Евертон: Роблес, Вільямс, Фунес Морі, Бейнс, Голгейт, Баррі (Шнайдерлін, 59), Девіс, Міральяс (Лукман, 72), Барклі (Джагелка, 90), Коулмен, Лукаку

Попередження: Голгейт (26)

Борнмут - Вотфорд 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - Кабаселе (24), 1:1 - Кінг (48), 1:2 - Діні (64), 2:2 - Афобе (82)

Борнмут: Боруц, Кук, Деніелс, Сміт, Мінгз, Серман, Вілшер, Фрейзер (П'ю, 81), Станіслас (Афобе, 74), Кінг (Айб, 74), Вілсон

Вотфорд: Гомес, Прьодль, Брітос, Холебас, Кабуль, Клеверлі, Капу, Дукуре (Ігало, 88), Кабаселе (Кеткарт, 85), Окака Чука (Янмат, 62), Діні

Попередження: Холебас (70), Кабуль (79), Кук (90)

Сток Сіті - Манчестер Юнайтед 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - Мата (19, агол), 1:1 - Руні (90+)

Сток Сіті: Грант, Шоукросс, Пітерс, Джонсон, Мартінс Інді, Велан, Адам (Афеллай, 63), Аллен, Шакірі (Нгой, 73), Арнаутович (Імбула, 88), Крауч

МЮ: Де Хеа, Валенсія, Смоллінг, Джонс, Блінд, Погба, Еррера, Мата (Руні, 67), Феллайні (Решфорд, 56), Мхітарян (Лінгард, 73), Ібрагімович

Попередження: Арнаутович (7), Грант (59), Пітерс (62), Аллен (90)

Мідлсбро - Вест Гем 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - Керролл (9), 1:1 - Стуані (27), 1:2 - Керролл (43), 1:3 - Кальєрі (90)

Мідлсбро: Вальдес, Еспіноса, Чемберс, Френд, Гібсон, Клейтон, Траоре, де Рон, Форшоу (Жестед, 83), Стуані (Бемфорд, 80), Негредо

Вест Гем: Рендолф, Рід, Крессвелл, Байрем, Огбонна, Нобл (Фернандеш, 54), Обіанг, Лансіні, Фегулі (Коллінз, 83), Антоніо, Керролл (Кальєрі, 67)

Попередження: Лансіні (6), Гібсон (80), Еспіноса (83)

Вест Бромвіч - Сандерленд 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - Флетчер (30), 2:0 - Брант (36)

Вест Бромвіч: Фостер, Доусон, Маколі, Ньом, Брант, Флетчер, Якоб, Моррісон (Лівермор, 72), Шадлі (Макклейн, 81), Філліпс, Рондон (Робсон-Кану, 87)

Сандерленд: Манноне, Джилободжі, О′Ші, ван Анхолт, Денайєр (Боріні, 79), Янузай (Анічебе, 66), Родвелл, Ларссон, Ганімен, Джонс, Дефо

Попередження: Ганімен (85), Ньом (90)

Манчестер Сіті – Тоттенхем 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 – Сане (49), 2:0 – де Брюйне (54), 2:1 – Аллі (58), 2:2 – Сон Хин Мін (77)

Манчестер Сіті: Браво, Отаменді, Кліши (Стоунз, 84), Сабалета, Коларов, Сільва (Делф, 90), Туре, де Брюйне, Стерлінг (Габріел Жезус, 82), Сане, Агуеро.

Тоттенхем: Льоріс, Віммер (Сон Хин Мін, 46), Роуз, Вокер, Алдервейрелд (Вінкс, 65), Дембеле (Сіссоко, 78), Дайер, Еріксен, Ваньяма, Аллі, Кейн.

Попередження: Віммер (12), Дайер (13), Коларов (45), Аллі (51), Отаменді (52), Ваньяма (87). 

    І В Н П М О
  1 Челсі 21 17 1 3 45-15 52
  2 Тоттенгем 22 13 7 2 45-16 46
  3 Ліверпуль 22 13 6 3 51-27 45
  4 Арсенал 21 13 5 3 48-22 44
  5 Манчестер Сіті 22 13 4 5 43-28 43
  6 Манчестер Юнайтед 22 11 8 3 33-21 41
  7 Евертон 22 10 6 6 33-23 36
  8 Вест Бромвіч 22 9 5 8 30-28 32
  9 Сток Сіті 22 7 7 8 28-34 28
+2 10 Вест Гем 22 8 4 10 29-36 28
  11 Борнмут 22 7 5 10 32-39 26
-2 12 Бернлі 21 8 2 11 23-31 26
  13 Саутгемптон 21 6 6 9 19-26 24
  14 Вотфорд 22 6 6 10 25-38 24
  15 Лестер 21 5 6 10 24-34 21
  16 Мідлсбро 22 4 8 10 18-25 20
+3 17 Свонсі 22 5 3 14 26-51 18
-1 18 Крістал Пелас 22 4 4 14 30-41 16
-1 19 Халл Сіті 21 4 4 13 20-45 16
-1 20 Сандерленд 22 4 3 15 20-42 15
Коментарі
 — 0
Читай також
Чемпіонат Англії. Евертон розгромив Ман Сіті, МЮ зіграв внічию з Ліверпулем. Матчі 21 туру
Чемпіонат Англії. 21 тур. Тоттенгем розгромив Вест Бромвіч, а Челсі - Лестер. Інші матчі
Чемпіонат Англії. Матчі 20-го туру. Тоттенгем перериває переможну серію Челсі
Чемпіонат Англії. 20 тур. Борнмут і Арсенал зіграли внічию. Інші матчі
Чемпіонат Англії. Сандерленд і Ліверпуль зіграли внічию. Матчі 20-го туру

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
19.01.2017

Шовковський: Для мене ніколи не було проблемою говорити українською
Воротар розповів, чому вирішив завершити кар'єру.
Бланко Лещук, після підписання угоди із Шахтарем, заговорив про можливий виступ за збірну України
УПЛ. Підсумки. Відкриття першої частини сезону
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter