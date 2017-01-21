Чемпіонат Англії. Ліверпуль програв Свонсі, Сток не програв МЮ. Матчі 22-го туру
Чемпіонат Англії-2016/17 з футболу
Матчі 22-го туру
21 січня
Ліверпуль - Свонсі 2:3 (0:0)
Голи: 0:1 - Льоренте (48), 0:2 - Льоренте (52), 1:2 - Фірміно (55), 2:2 - Фірміно (69), 2:3 - Сігурдссон (74)
Ліверпуль: Міньоле, Клаван, Ловрен, Клайн, Коутіньо (Старрідж, 57), Вейналдум (Матіп, 90), Лаллана, Джан (Орігі, 70), Фірміно, Гендерсон, Мілнер
Свонсі: Фабіанськи, Фернандес, Ольссон (Ранхель, 79), Нотон, Моусон, Корк, Керролл, Раутледж, Фер (Фултон, 90), Сігурдссон, Льоренте (Бастон, 85)
Попередження: Клаван (36), Фер (90)
Крістал Пелас - Евертон 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Коулмен (87)
Крістал Пелас: Геннессі, Ділейні, Ворд, Томкінс, Денн, Панчон, Макартур, Кабай (Ледлі, 72), Шлупп (Таунсенд, 88), Ремі (Лі Чун Юн, 61), Бентеке
Евертон: Роблес, Вільямс, Фунес Морі, Бейнс, Голгейт, Баррі (Шнайдерлін, 59), Девіс, Міральяс (Лукман, 72), Барклі (Джагелка, 90), Коулмен, Лукаку
Попередження: Голгейт (26)
Борнмут - Вотфорд 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - Кабаселе (24), 1:1 - Кінг (48), 1:2 - Діні (64), 2:2 - Афобе (82)
Борнмут: Боруц, Кук, Деніелс, Сміт, Мінгз, Серман, Вілшер, Фрейзер (П'ю, 81), Станіслас (Афобе, 74), Кінг (Айб, 74), Вілсон
Вотфорд: Гомес, Прьодль, Брітос, Холебас, Кабуль, Клеверлі, Капу, Дукуре (Ігало, 88), Кабаселе (Кеткарт, 85), Окака Чука (Янмат, 62), Діні
Попередження: Холебас (70), Кабуль (79), Кук (90)
Сток Сіті - Манчестер Юнайтед 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - Мата (19, агол), 1:1 - Руні (90+)
Сток Сіті: Грант, Шоукросс, Пітерс, Джонсон, Мартінс Інді, Велан, Адам (Афеллай, 63), Аллен, Шакірі (Нгой, 73), Арнаутович (Імбула, 88), Крауч
МЮ: Де Хеа, Валенсія, Смоллінг, Джонс, Блінд, Погба, Еррера, Мата (Руні, 67), Феллайні (Решфорд, 56), Мхітарян (Лінгард, 73), Ібрагімович
Попередження: Арнаутович (7), Грант (59), Пітерс (62), Аллен (90)
Мідлсбро - Вест Гем 1:3 (1:2)
Голи: 0:1 - Керролл (9), 1:1 - Стуані (27), 1:2 - Керролл (43), 1:3 - Кальєрі (90)
Мідлсбро: Вальдес, Еспіноса, Чемберс, Френд, Гібсон, Клейтон, Траоре, де Рон, Форшоу (Жестед, 83), Стуані (Бемфорд, 80), Негредо
Вест Гем: Рендолф, Рід, Крессвелл, Байрем, Огбонна, Нобл (Фернандеш, 54), Обіанг, Лансіні, Фегулі (Коллінз, 83), Антоніо, Керролл (Кальєрі, 67)
Попередження: Лансіні (6), Гібсон (80), Еспіноса (83)
Вест Бромвіч - Сандерленд 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - Флетчер (30), 2:0 - Брант (36)
Вест Бромвіч: Фостер, Доусон, Маколі, Ньом, Брант, Флетчер, Якоб, Моррісон (Лівермор, 72), Шадлі (Макклейн, 81), Філліпс, Рондон (Робсон-Кану, 87)
Сандерленд: Манноне, Джилободжі, О′Ші, ван Анхолт, Денайєр (Боріні, 79), Янузай (Анічебе, 66), Родвелл, Ларссон, Ганімен, Джонс, Дефо
Попередження: Ганімен (85), Ньом (90)
Манчестер Сіті – Тоттенхем 2:2 (0:0)
Голи: 1:0 – Сане (49), 2:0 – де Брюйне (54), 2:1 – Аллі (58), 2:2 – Сон Хин Мін (77)
Манчестер Сіті: Браво, Отаменді, Кліши (Стоунз, 84), Сабалета, Коларов, Сільва (Делф, 90), Туре, де Брюйне, Стерлінг (Габріел Жезус, 82), Сане, Агуеро.
Тоттенхем: Льоріс, Віммер (Сон Хин Мін, 46), Роуз, Вокер, Алдервейрелд (Вінкс, 65), Дембеле (Сіссоко, 78), Дайер, Еріксен, Ваньяма, Аллі, Кейн.
Попередження: Віммер (12), Дайер (13), Коларов (45), Аллі (51), Отаменді (52), Ваньяма (87).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Челсі
|21
|17
|1
|3
|45-15
|52
|2
|Тоттенгем
|22
|13
|7
|2
|45-16
|46
|3
|Ліверпуль
|22
|13
|6
|3
|51-27
|45
|4
|Арсенал
|21
|13
|5
|3
|48-22
|44
|5
|Манчестер Сіті
|22
|13
|4
|5
|43-28
|43
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|11
|8
|3
|33-21
|41
|7
|Евертон
|22
|10
|6
|6
|33-23
|36
|8
|Вест Бромвіч
|22
|9
|5
|8
|30-28
|32
|9
|Сток Сіті
|22
|7
|7
|8
|28-34
|28
|+2
|10
|Вест Гем
|22
|8
|4
|10
|29-36
|28
|11
|Борнмут
|22
|7
|5
|10
|32-39
|26
|-2
|12
|Бернлі
|21
|8
|2
|11
|23-31
|26
|13
|Саутгемптон
|21
|6
|6
|9
|19-26
|24
|14
|Вотфорд
|22
|6
|6
|10
|25-38
|24
|15
|Лестер
|21
|5
|6
|10
|24-34
|21
|16
|Мідлсбро
|22
|4
|8
|10
|18-25
|20
|+3
|17
|Свонсі
|22
|5
|3
|14
|26-51
|18
|-1
|18
|Крістал Пелас
|22
|4
|4
|14
|30-41
|16
|-1
|19
|Халл Сіті
|21
|4
|4
|13
|20-45
|16
|-1
|20
|Сандерленд
|22
|4
|3
|15
|20-42
|15
|
19.01.2017
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