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21.01.2017  21:40 - Сhampion.com.ua

Чемпіонат Німеччини. Шальке обіграв Інгольштадт, а Боруссія Д - Вердер. Матчі 17 туру

Чемпіонат Німеччини-2016/17 з футболу

Матчі 17-го туру

21 січня

Шальке-04 - Інгольштадт 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - Бургшталлер (90)

Шальке: Ферманн, Настасич, Гьоведес, Налдо, Аого (Коноплянка, 85), Гайс (Бургшталлер, 46), Шопф, Майєр (Авдіяй, 67), Горетцка, Колашинац, Шупо-Мотінг

Інгольштадт: Гансен, Брежері, Зуттнер, Гадерджонай, Матіп, Коен, Рожер, Гросс (Юнг, 75), Моралес, Леккі, Лескано (Ляйпертц, 90)

Попередження: Настасич (79)

Вольфсбург - Гамбург 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - Гомес (82)

Вольфсбург: Бенальо, Луїс Густаво, Брума, Родрігес, Каліджурі (Вієйрінья, 69), Зегуїн, Гілявогі, Маллі (Майораль, 80), Нтеп (Блащиковськи, 89), Герхардт, Гомес

Гамбург: Матенія, Остжолек (Грегорич, 84), Дуглас Сантос, Сакаї, Пападопулос, Екдаль, Мюллер, Костич, Холтбі, Маврай, Вуд

Попередження: Екдаль (28), Бенальо (33), Остжолек (37), Луїс Густаво (85)

Вилучення: Екдаль (33)

Аугсбург - Гоффенгайм 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - Вагнер (47), 0:2 - Крамарич (64)

Аугсбург: Гітц, Гінтереггер, Гауелеу, Стафілідіс (Бобаділья, 64), Макс, Гу Чжа Чхоль (Кор, 46), Байєр, Моравек (Халіл Алтинтоп, 73), Шмід, Верхаг, Чжи Дон Вон

Гоффенгайм: Бауманн, Цубер, Гюбнер, Зюле, Демірбай (Шер, 74), Окс (Крамарич, 46), Руді, Фогт, Амірі (Полянськи, 87), Вагнер, Ут

Попередження: Стафілідіс (10), Демірбай (15), Окс (21), Зюле (36), Гу Чжа Чхоль (39), Кор (50), Шер (90)

Дармштадт - Боруссія М  0:0

Дармштадт: Ессер, Голланд, Мілошевич, Сулу, Сірігу, Вранчич (Юнгвірт, 82), Геллер, Розенталь (Німайєр, 70), Гондорф, Гувара, Чолак (Шипплок, 89)

Боруссія М: Зоммер, Вестергор, Янчке, Вендт, Крістенсен, Гофманн (Ган, 70), Крамер, Дауд, Азар, Раффаел (Сімакала, 80), Штіндль

Попередження: Янчке (59), Німайєр (90)

Вердер - Боруссія Д  1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - Шюррле (5), 1:1 - Бартельс (59), 1:2 - Піщек (71)

Вердер: Дробни, Сане, Гарсія, Бауер, Мойсандер, Бартельс, Фрітц (Кайнц, 80), Ділейні, Гнабрі (Велькович, 27), Пісарро (Відвальд, 42), Крузе

Боруссія Д: Вайденфеллер, Папастатопулос, Шмельцер (Дурм, 46), Піщек, Гінтер, Шюррле, Пулішич, Кагава, Кастро (Геррейру, 70), Ройс (Дембеле, 70), Вайгль

Попередження: Бауер (19), Шюррле (43), Ділейні (76), Гарсія (84)

Вилучення: Дробни (39)

РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Комппер (6), 2:0 – Вернер (45), 3:0 – Вальєхо (67, автогол)

РБ Лейпциг: Гулачі, Комппер, Орбан, Хальстенберг, Бернардо, Забітцер, Ільзанкер (Берк, 70), Демме, Кейта, Вернер (Кайзер, 80), Поульсен (Зельке, 62).

Айнтрахт: Градецкі, Хектор, Вальєхо, Очіпка, Абраам, Хасебе, Маскарель, Гачінович (Баркок, 72), Чендлер, Ребич (Сеферович, 72), Хргота (Лінднер, 6).

Попередження: Ребич (15), Маскарель (69), Зельке (71).

Вилучення: Градецкі (3). 

    І В Н П М О
  1 Баварія 17 13 3 1 40-10 42
  2 РБ Лейпциг 17 12 3 2 34-15 39
+2 3 Гоффенгайм 17 7 10 0 30-17 31
+2 4 Боруссія Д 17 8 6 3 37-20 30
-2 5 Герта 16 9 3 4 24-16 30
-2 6 Айнтрахт Ф 17 8 5 4 22-15 29
  7 Кельн 16 6 7 3 21-15 25
  8 Фрайбург 17 7 2 8 22-29 23
+2 9 Шальке-04 17 6 3 8 21-19 21
-1 10 Байєр 16 6 3 7 23-24 21
-1 11 Майнц 16 6 2 8 26-30 20
+1 12 Вольфсбург 17 5 4 8 16-24 19
-1 13 Аугсбург 17 4 6 7 13-19 18
  14 Боруссія М 17 4 5 8 15-25 17
  15 Вердер 17 4 4 9 21-36 16
  16 Гамбург 17 3 4 10 14-32 13
  17 Інгольштадт 17 3 3 11 14-28 12
  18 Дармштадт 17 2 3 12 11-30 9
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