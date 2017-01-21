Чемпіонат Німеччини. Шальке обіграв Інгольштадт, а Боруссія Д - Вердер. Матчі 17 туру
Чемпіонат Німеччини-2016/17 з футболу
Матчі 17-го туру
21 січня
Шальке-04 - Інгольштадт 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Бургшталлер (90)
Шальке: Ферманн, Настасич, Гьоведес, Налдо, Аого (Коноплянка, 85), Гайс (Бургшталлер, 46), Шопф, Майєр (Авдіяй, 67), Горетцка, Колашинац, Шупо-Мотінг
Інгольштадт: Гансен, Брежері, Зуттнер, Гадерджонай, Матіп, Коен, Рожер, Гросс (Юнг, 75), Моралес, Леккі, Лескано (Ляйпертц, 90)
Попередження: Настасич (79)
Вольфсбург - Гамбург 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Гомес (82)
Вольфсбург: Бенальо, Луїс Густаво, Брума, Родрігес, Каліджурі (Вієйрінья, 69), Зегуїн, Гілявогі, Маллі (Майораль, 80), Нтеп (Блащиковськи, 89), Герхардт, Гомес
Гамбург: Матенія, Остжолек (Грегорич, 84), Дуглас Сантос, Сакаї, Пападопулос, Екдаль, Мюллер, Костич, Холтбі, Маврай, Вуд
Попередження: Екдаль (28), Бенальо (33), Остжолек (37), Луїс Густаво (85)
Вилучення: Екдаль (33)
Аугсбург - Гоффенгайм 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - Вагнер (47), 0:2 - Крамарич (64)
Аугсбург: Гітц, Гінтереггер, Гауелеу, Стафілідіс (Бобаділья, 64), Макс, Гу Чжа Чхоль (Кор, 46), Байєр, Моравек (Халіл Алтинтоп, 73), Шмід, Верхаг, Чжи Дон Вон
Гоффенгайм: Бауманн, Цубер, Гюбнер, Зюле, Демірбай (Шер, 74), Окс (Крамарич, 46), Руді, Фогт, Амірі (Полянськи, 87), Вагнер, Ут
Попередження: Стафілідіс (10), Демірбай (15), Окс (21), Зюле (36), Гу Чжа Чхоль (39), Кор (50), Шер (90)
Дармштадт - Боруссія М 0:0
Дармштадт: Ессер, Голланд, Мілошевич, Сулу, Сірігу, Вранчич (Юнгвірт, 82), Геллер, Розенталь (Німайєр, 70), Гондорф, Гувара, Чолак (Шипплок, 89)
Боруссія М: Зоммер, Вестергор, Янчке, Вендт, Крістенсен, Гофманн (Ган, 70), Крамер, Дауд, Азар, Раффаел (Сімакала, 80), Штіндль
Попередження: Янчке (59), Німайєр (90)
Вердер - Боруссія Д 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - Шюррле (5), 1:1 - Бартельс (59), 1:2 - Піщек (71)
Вердер: Дробни, Сане, Гарсія, Бауер, Мойсандер, Бартельс, Фрітц (Кайнц, 80), Ділейні, Гнабрі (Велькович, 27), Пісарро (Відвальд, 42), Крузе
Боруссія Д: Вайденфеллер, Папастатопулос, Шмельцер (Дурм, 46), Піщек, Гінтер, Шюррле, Пулішич, Кагава, Кастро (Геррейру, 70), Ройс (Дембеле, 70), Вайгль
Попередження: Бауер (19), Шюррле (43), Ділейні (76), Гарсія (84)
Вилучення: Дробни (39)
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – Комппер (6), 2:0 – Вернер (45), 3:0 – Вальєхо (67, автогол)
РБ Лейпциг: Гулачі, Комппер, Орбан, Хальстенберг, Бернардо, Забітцер, Ільзанкер (Берк, 70), Демме, Кейта, Вернер (Кайзер, 80), Поульсен (Зельке, 62).
Айнтрахт: Градецкі, Хектор, Вальєхо, Очіпка, Абраам, Хасебе, Маскарель, Гачінович (Баркок, 72), Чендлер, Ребич (Сеферович, 72), Хргота (Лінднер, 6).
Попередження: Ребич (15), Маскарель (69), Зельке (71).
Вилучення: Градецкі (3).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Баварія
|17
|13
|3
|1
|40-10
|42
|2
|РБ Лейпциг
|17
|12
|3
|2
|34-15
|39
|+2
|3
|Гоффенгайм
|17
|7
|10
|0
|30-17
|31
|+2
|4
|Боруссія Д
|17
|8
|6
|3
|37-20
|30
|-2
|5
|Герта
|16
|9
|3
|4
|24-16
|30
|-2
|6
|Айнтрахт Ф
|17
|8
|5
|4
|22-15
|29
|7
|Кельн
|16
|6
|7
|3
|21-15
|25
|8
|Фрайбург
|17
|7
|2
|8
|22-29
|23
|+2
|9
|Шальке-04
|17
|6
|3
|8
|21-19
|21
|-1
|10
|Байєр
|16
|6
|3
|7
|23-24
|21
|-1
|11
|Майнц
|16
|6
|2
|8
|26-30
|20
|+1
|12
|Вольфсбург
|17
|5
|4
|8
|16-24
|19
|-1
|13
|Аугсбург
|17
|4
|6
|7
|13-19
|18
|14
|Боруссія М
|17
|4
|5
|8
|15-25
|17
|15
|Вердер
|17
|4
|4
|9
|21-36
|16
|16
|Гамбург
|17
|3
|4
|10
|14-32
|13
|17
|Інгольштадт
|17
|3
|3
|11
|14-28
|12
|18
|Дармштадт
|17
|2
|3
|12
|11-30
|9
|
19.01.2017
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