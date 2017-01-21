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Футбол. Сталь підписала Шабанова
515 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]21.01.2017 21:00
Український півзахисник продовжить кар'єру в Словенії
Український півзахисник Ігор Кошман продовжить кар'єру в словенському Цельє.
Контракт підписаний до кінця сезону.
Раніше хавбек виступав за Таврію, донецький Металург і Металіст, пише ua.tribuna.com.
Нагадаємо, команду очолює екс-тренер Карпат Ігор Йовічевич.
|Світлина ФК Цельє
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