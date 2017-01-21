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21.01.2017  22:40

Чорноморець виграв у Миколаєва

Чорноморець у товариському поєдинку виграв у МФК Миколаїв.

Контрольний матч

21 січня

Чорноморець - МФК Миколаїв 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - Андрієвський (16)

Чорноморець 1-2 тайми: Канівцев, Азацький, Мартиненко, Люлька, Каплієнко, Смирнов, Андрієвський, Третьяков, Коркішко (Серденюк, 45), Мусолітін, Хобленко (Плохотнюк, 45);

3-4 тайми: Безрук, Гадрані, футболіст на перегляді, Петько, Норенков, Данченко, Кабан, Татарков (Хамелюк, 45), Попов, Ковалець, Барилко (Плохотнюк, 45).
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