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Футбол. Сталь підписала Шабанова
178 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]21.01.2017 22:56
Сталь підписала Шабанова
Захисник Волині Артем Шабанов продовжить кар'єру в Сталі.
Шабанов перейшов в клуб з Кам'янського на правах вільного агента.
Про терміни контракту поки не повідомляється.
У поточному сезоні УПЛ 24-річний захисник провів 14 матчів, пише Footboom.
Раніше була інформація, що Шабанов летить на збори зі Сталлю.
|Артем Шабанов
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