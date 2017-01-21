Сталь підписала Шабанова

Захисник Волині Артем Шабанов продовжить кар'єру в Сталі.

Шабанов перейшов в клуб з Кам'янського на правах вільного агента.

Про терміни контракту поки не повідомляється.

У поточному сезоні УПЛ 24-річний захисник провів 14 матчів, пише Footboom.

Раніше була інформація, що Шабанов летить на збори зі Сталлю.