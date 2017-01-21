Чемпіонат Франції. 20 тур. Нант поступився ПСЖ. Інші матчі
Чемпіонат Франції-2016/17 з футболу
Матчі 20-го туру
21 січня
Нант – ПСЖ 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – Кавані (21), 0:2 – Кавані (65)
Нант: Дюпе, Дюбуа, Джиджи, Дієго Карлос, Лукас Ліма, Ілокі (Пардо, 46), Ронжьє, Жийе, Харіт (Томассон, 74), Бамму (Стемпіньськи, 67), Сала.
ПСЖ: Трапп, Меньє, Маркіньос, Тіаго Сілва, Максвелл, Верратті (Рабьо, 76), Мотта, Матюіді, Лукас Моура, Кавані (Бен-Арфа, 83), Дракслер (Ді Марія, 69).
Попередження: Верратті (30), Дієго Карлос (65), Пардо (69).
Діжон – Лілль 0:0
Діжон: Рене, Рюфлі, Варро (Абдельхамід, 82), Лотьє, Ланг, Бальмон, Марьє, Ле-Мелу, Мартен (Саммарітано, 68), Дьоні, Тавареш.
Лілль: Еньєма, Беріа, Сумаоро, Коршья, Пальмьєрі, Лопеш (Амальфітано, 30), Санкаре, Амаду, Баша, де Превіль, Бензія.
Попередження: Бензія (27), Ланг (29), Лотьє (47), Беріа (57).
Генгам – Ренн 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Діалло (39), 1:1 – Гуркюфф (46)
Генгам: Юнссон, Кербра, Марсал, Мартінш Перейра, Сорбон, Дідо, Діалло (Менді, 46), Коко (де По, 83), До, Салібур (Пріва, 77), Бріан.
Ренн: Костіль, Мешер, Бааль, Данзе, Ньяньон, Прцич, Фернандес, Гуркюфф, Гросіцкі, Калулу (Саід, 75), Діакабі (Юну, 62).
Попередження: Прцич (4), Діалло (8), Калулу (14), Марсал (58), Мешер (66).
Вилучення: Прцич (45).
Бордо – Тулуза 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Вада (1)
Бордо: Пріор, Левчук, Пелленар, Сабалі (Гаїч, 46), Паллуа, Плашил (Сертич, 65), Тулалан, Малком (Ролан, 79), Вада, Камано, Лаборд.
Тулуза: Лафон, Жюльєн, Діоп, Мубандже, Сілла (Тойвонен, 53), Блен, Бодіжер, Трехо (Лукебакіо, 78), Дурмаз (Пі, 61), Амьєн Аду, Брейтуейт.
Попередження: Плашил (59), Мубандже (74), Малком (76).
Вилучення: Бодіжер (43).
Метц – Монпельє 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 – Діабате (14), 2:0 – Діабате (18)
Метц: Дідійон, Фалетт, Мілан, Сіньоріно (Рівьєре, 83), Діаньє, Коад, Філіппс, Нгетте (Жуффре, 67), Молле, Бальіу, Діабате (Ердинч, 70).
Монпельє: Піонньє, Ілтон, Руссійон (Пассі, 46), Деплан (Мукіеле, 46), Ремі, Скірі, Марво (Камара, 63), Сессеньон, Іконе, Ласн, Муньє.
Попередження: Деплан (43), Нгетте (65), Муньє (88).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|+1
|1
|Ніцца
|21
|13
|7
|1
|35-14
|46
|-1
|2
|Монако
|20
|14
|3
|3
|60-21
|45
|3
|ПСЖ
|21
|14
|3
|4
|41-15
|45
|4
|Ліон
|19
|11
|1
|7
|36-22
|34
|5
|Генгам
|21
|8
|7
|6
|27-23
|31
|6
|Марсель
|20
|8
|6
|6
|23-23
|30
|7
|Ренн
|21
|8
|5
|8
|21-25
|29
|+2
|8
|Бордо
|21
|7
|8
|6
|22-27
|29
|-1
|9
|Сент-Етьєн
|20
|6
|9
|5
|19-17
|27
|-1
|10
|Тулуза
|21
|7
|5
|9
|22-23
|26
|11
|Нант
|21
|7
|4
|10
|14-28
|25
|12
|Нансі
|20
|6
|6
|8
|16-23
|24
|13
|Монпельє
|21
|5
|8
|8
|29-34
|23
|14
|Лілль
|21
|6
|5
|10
|19-26
|23
|+4
|15
|Метц
|20
|6
|5
|9
|20-36
|23
|16
|Діжон
|21
|4
|9
|8
|27-30
|21
|17
|Бастія
|21
|5
|6
|10
|18-25
|21
|-3
|18
|Кан
|20
|6
|3
|11
|23-35
|21
|-1
|19
|Анже
|20
|5
|5
|10
|16-25
|20
|20
|Лор'ян
|20
|5
|3
|12
|23-39
|18
|
19.01.2017
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