Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Чемпіонат Італії. 21 тур. Мілан поступився Наполі. Інші матчі
Чемпіонат Іспанії. Реал перервав безвиграшну серію у матчі з Малагою. Матчі 19 туру
КАН-2017. 2-й тур. Гана обіграла Малі, Єгипет виграв у Уганди
Чемпіонат Франції. 20 тур. Нант поступився ПСЖ. Інші матчі
Сталь підписала Шабанова
Чорноморець виграв у Миколаєва


Новини
23:50
Футбол. Чемпіонат Італії. 21 тур. Мілан поступився Наполі. Інші матчі
23:34
Футбол. Чемпіонат Іспанії. Реал перервав безвиграшну серію у матчі з Малагою. Матчі 19 туру
23:26
Футбол. КАН-2017. 2-й тур. Гана обіграла Малі, Єгипет виграв у Уганди
23:09
Футбол. Чемпіонат Франції. 20 тур. Нант поступився ПСЖ. Інші матчі
22:56
Футбол. Сталь підписала Шабанова
22:40
Футбол. Чорноморець виграв у Миколаєва
21:52
Хокей. УХЛ. Білий Барс розібрався з Витязем, Кременчук переміг Кривбас
21:40
Футбол. Чемпіонат Німеччини. Шальке обіграв Інгольштадт, а Боруссія Д - Вердер. Матчі 17 туру
21:27
Футбол. Чемпіонат Англії. Ліверпуль програв Свонсі, Сток не програв МЮ. Матчі 22-го туру
21:00
Футбол. Український півзахисник продовжить кар'єру в Словенії
Усі новини
138 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
21.01.2017  23:09

Чемпіонат Франції. 20 тур. Нант поступився ПСЖ. Інші матчі

Чемпіонат Франції-2016/17 з футболу

Матчі 20-го туру

21 січня

Нант – ПСЖ 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Кавані (21), 0:2 – Кавані (65)

Нант: Дюпе, Дюбуа, Джиджи, Дієго Карлос, Лукас Ліма, Ілокі (Пардо, 46), Ронжьє, Жийе, Харіт (Томассон, 74), Бамму (Стемпіньськи, 67), Сала.

ПСЖ: Трапп, Меньє, Маркіньос, Тіаго Сілва, Максвелл, Верратті (Рабьо, 76), Мотта, Матюіді, Лукас Моура, Кавані (Бен-Арфа, 83), Дракслер (Ді Марія, 69).

Попередження: Верратті (30), Дієго Карлос (65), Пардо (69).

Діжон – Лілль 0:0

Діжон: Рене, Рюфлі, Варро (Абдельхамід, 82), Лотьє, Ланг, Бальмон, Марьє, Ле-Мелу, Мартен (Саммарітано, 68), Дьоні, Тавареш.

Лілль: Еньєма, Беріа, Сумаоро, Коршья, Пальмьєрі, Лопеш (Амальфітано, 30), Санкаре, Амаду, Баша, де Превіль, Бензія.

Попередження: Бензія (27), Ланг (29), Лотьє (47), Беріа (57).

Генгам – Ренн 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Діалло (39), 1:1 – Гуркюфф (46)

Генгам: Юнссон, Кербра, Марсал, Мартінш Перейра, Сорбон, Дідо, Діалло (Менді, 46), Коко (де По, 83), До, Салібур (Пріва, 77), Бріан.

Ренн: Костіль, Мешер, Бааль, Данзе, Ньяньон, Прцич, Фернандес, Гуркюфф, Гросіцкі, Калулу (Саід, 75), Діакабі (Юну, 62).

Попередження: Прцич (4), Діалло (8), Калулу (14), Марсал (58), Мешер (66).

Вилучення: Прцич (45).

Бордо – Тулуза 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Вада (1)

Бордо: Пріор, Левчук, Пелленар, Сабалі (Гаїч, 46), Паллуа, Плашил (Сертич, 65), Тулалан, Малком (Ролан, 79), Вада, Камано, Лаборд.

Тулуза: Лафон, Жюльєн, Діоп, Мубандже, Сілла (Тойвонен, 53), Блен, Бодіжер, Трехо (Лукебакіо, 78), Дурмаз (Пі, 61), Амьєн Аду, Брейтуейт.

Попередження: Плашил (59), Мубандже (74), Малком (76).

Вилучення: Бодіжер (43).

Метц – Монпельє 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Діабате (14), 2:0 – Діабате (18)

Метц: Дідійон, Фалетт, Мілан, Сіньоріно (Рівьєре, 83), Діаньє, Коад, Філіппс, Нгетте (Жуффре, 67), Молле, Бальіу, Діабате (Ердинч, 70).

Монпельє: Піонньє, Ілтон, Руссійон (Пассі, 46), Деплан (Мукіеле, 46), Ремі, Скірі, Марво (Камара, 63), Сессеньон, Іконе, Ласн, Муньє.

Попередження: Деплан (43), Нгетте (65), Муньє (88). 

    І В Н П М О
+1 1 Ніцца 21 13 7 1 35-14 46
-1 2 Монако 20 14 3 3 60-21 45
  3 ПСЖ 21 14 3 4 41-15 45
  4 Ліон 19 11 1 7 36-22 34
  5 Генгам 21 8 7 6 27-23 31
  6 Марсель 20 8 6 6 23-23 30
  7 Ренн 21 8 5 8 21-25 29
+2 8 Бордо 21 7 8 6 22-27 29
-1 9 Сент-Етьєн 20 6 9 5 19-17 27
-1 10 Тулуза 21 7 5 9 22-23 26
  11 Нант 21 7 4 10 14-28 25
  12 Нансі 20 6 6 8 16-23 24
  13 Монпельє 21 5 8 8 29-34 23
  14 Лілль 21 6 5 10 19-26 23
+4 15 Метц 20 6 5 9 20-36 23
  16 Діжон 21 4 9 8 27-30 21
  17 Бастія 21 5 6 10 18-25 21
-3 18 Кан 20 6 3 11 23-35 21
-1 19 Анже 20 5 5 10 16-25 20
  20 Лор'ян 20 5 3 12 23-39 18
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
19.01.2017

Шовковський: Для мене ніколи не було проблемою говорити українською
Воротар розповів, чому вирішив завершити кар'єру.
Бланко Лещук, після підписання угоди із Шахтарем, заговорив про можливий виступ за збірну України
УПЛ. Підсумки. Відкриття першої частини сезону
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter