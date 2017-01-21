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Футбол. Сталь підписала Шабанова
169 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]21.01.2017 23:26
КАН-2017. 2-й тур. Гана обіграла Малі, Єгипет виграв у Уганди
Кубок африканських націй-2017 з футболу
Габон
Груповий етап
Група D
2-й тур
21 січня
Гана – Малі 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Гьян (21)
Єгипет – Уганда 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Ель-Саід (89)
Турнірне становище: Гана - 6 (2), Єгипет - 4 (2), Малі - 1 (2), Уганда - 0 (2)
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