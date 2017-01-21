Чемпіонат Італії. 21 тур. Мілан поступився Наполі. Інші матчі
Чемпіонат Італії з футболу сезон 2016/2017
21-й тур
21 січня
К'єво – Фіорентина 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 – Тельо (18), 0:2 – Ель-Бабакар (53 пен), 0:3 – К'єза (90)
К'єво: Соррентіно, Каччаторе, Дайнеллі, Цесар, Гоббі (Іско, 82), Кастро, де Гузман, Бастьєн (Хетемай, 73), Бірса, Пелліссьє (Інглезе, 54), Меджоріні.
Фіорентина: Тетерушану, Санчес, Родрігес (Томович, 82), Асторі, К'єза, Весіно, Бадель, Тельо (Олівера, 46), Бернардескі (Крістофоро, 67), Валеро, Ель-Бабакар.
Попередженя: Бірса (17), Санчес (36), Цесар (40), Меджоріні (58), Бернардескі (65).
Мілан – Наполі 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 – Інсіньє (6), 0:2 – Кальєхон (9), 1:2 – Куцка (37)
Мілан: Доннарумма, Гомес, Калабрія, Абате, Палетта, Куцка, Соса (Бертолаччі, 74), Бонавентура, Пашалич (Ньянг, 86), Сусо, Бакка (Лападула, 73).
Наполі: Рейна, Тонеллі, Стрінич, Хюсай, Альбіоль, Мертенс, Аллан (Рог, 86), Кальєхон, Гамшик (Зеліньськи, 74), Інсіньє, Жоржиньо (Діавара, 61).
Попередження: Мертенс (12), Калабрія (22), Соса (26), Стрінич (38), Тонеллі (45), Гомес (51), Бакка (56), Кальєхон (82).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|15
|0
|4
|40-16
|45
|+1
|2
|Наполі
|21
|13
|5
|3
|47-24
|44
|-1
|3
|Рома
|20
|14
|2
|4
|41-18
|44
|4
|Лаціо
|20
|12
|4
|4
|35-22
|40
|5
|Мілан
|20
|11
|4
|5
|31-24
|37
|6
|Інтер
|20
|11
|3
|6
|33-23
|36
|7
|Аталанта
|20
|11
|2
|7
|32-24
|35
|+1
|8
|Фіорентина
|20
|9
|6
|5
|33-25
|33
|-1
|9
|Торіно
|20
|8
|6
|6
|38-29
|30
|10
|Кальярі
|20
|8
|2
|10
|31-44
|26
|11
|Удінезе
|20
|7
|4
|9
|25-27
|25
|12
|К'єво
|21
|7
|4
|10
|21-30
|25
|13
|Сампдорія
|20
|6
|6
|8
|22-26
|24
|14
|Дженоа
|20
|6
|5
|9
|22-27
|23
|15
|Болонья
|19
|6
|5
|8
|18-25
|23
|16
|Сассуоло
|20
|6
|3
|11
|28-34
|21
|17
|Емполі
|20
|4
|6
|10
|11-26
|18
|18
|Палермо
|20
|2
|4
|14
|17-40
|10
|19
|Кротоне
|19
|2
|3
|14
|14-34
|9
|20
|Пескара
|19
|1
|6
|12
|15-36
|9
|
19.01.2017
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