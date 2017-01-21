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21.01.2017  23:50

Чемпіонат Італії. 21 тур. Мілан поступився Наполі. Інші матчі

Чемпіонат Італії з футболу сезон 2016/2017

21-й тур

21 січня

К'єво – Фіорентина 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – Тельо (18), 0:2 – Ель-Бабакар (53 пен), 0:3 – К'єза (90)

К'єво: Соррентіно, Каччаторе, Дайнеллі, Цесар, Гоббі (Іско, 82), Кастро, де Гузман, Бастьєн (Хетемай, 73), Бірса, Пелліссьє (Інглезе, 54), Меджоріні.

Фіорентина: Тетерушану, Санчес, Родрігес (Томович, 82), Асторі, К'єза, Весіно, Бадель, Тельо (Олівера, 46), Бернардескі (Крістофоро, 67), Валеро, Ель-Бабакар.

Попередженя: Бірса (17), Санчес (36), Цесар (40), Меджоріні (58), Бернардескі (65).

Мілан – Наполі 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 – Інсіньє (6), 0:2 – Кальєхон (9), 1:2 – Куцка (37)

Мілан: Доннарумма, Гомес, Калабрія, Абате, Палетта, Куцка, Соса (Бертолаччі, 74), Бонавентура, Пашалич (Ньянг, 86), Сусо, Бакка (Лападула, 73).

Наполі: Рейна, Тонеллі, Стрінич, Хюсай, Альбіоль, Мертенс, Аллан (Рог, 86), Кальєхон, Гамшик (Зеліньськи, 74), Інсіньє, Жоржиньо (Діавара, 61).

Попередження: Мертенс (12), Калабрія (22), Соса (26), Стрінич (38), Тонеллі (45), Гомес (51), Бакка (56), Кальєхон (82). 

    І В Н П М О
  1 Ювентус 19 15 0 4 40-16 45
+1 2 Наполі 21 13 5 3 47-24 44
-1 3 Рома 20 14 2 4 41-18 44
  4 Лаціо 20 12 4 4 35-22 40
  5 Мілан 20 11 4 5 31-24 37
  6 Інтер 20 11 3 6 33-23 36
  7 Аталанта 20 11 2 7 32-24 35
+1 8 Фіорентина 20 9 6 5 33-25 33
-1 9 Торіно 20 8 6 6 38-29 30
  10 Кальярі 20 8 2 10 31-44 26
  11 Удінезе 20 7 4 9 25-27 25
  12 К'єво 21 7 4 10 21-30 25
  13 Сампдорія 20 6 6 8 22-26 24
  14 Дженоа 20 6 5 9 22-27 23
  15 Болонья 19 6 5 8 18-25 23
  16 Сассуоло 20 6 3 11 28-34 21
  17 Емполі 20 4 6 10 11-26 18
  18 Палермо 20 2 4 14 17-40 10
  19 Кротоне 19 2 3 14 14-34 9
  20 Пескара 19 1 6 12 15-36 9
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