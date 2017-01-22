Чемпіонат Італії. Ювентус удома переграв Лаціо, Інтер виграв у Палермо. Матчі 21-го туру
Чемпіонат Італії-2016/17 з футболу
Матчі 21-го туру
22 січня
Ювентус - Лаціо 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - Дібала (5), 2:0 - Ігуаїн (16)
Ювентус: Буффон, К'єлліні, Бонуччі, Ліхтштайнер (Бардзальї, 74), Асамоа, Хедіра, П'янич, Куадрадо, Манджукич, Дібала (Рінкон, 82), Ігуаїн (П'яца, 87)
Лаціо: Маркетті, Воллес, Габаррон, Раду (Лукаку, 60), де Врей, Пароло, Білья (Джорджевич, 60), Мілінкович-Савич, Феліпе Андерсон, Ломбарді (Мурджіа, 66), Іммобіле
Попередження: Раду (19), Іммобіле (26), Пароло (83)
Емполі – Удінезе 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Мчедлідзе (82)
Емполі: Скорупскі, Беллуши, Паскуаль, Лоріні (Веселі, 56), Коста, Крунич, Бюхель, Кроче, Мчедлідзе, Маккароне (Тьям, 78), Пуччареллі (Тельо, 72).
Удінезе: Карнезіс, Феліпе, Ларангейра, Самір, Фараоні, Хадльвредссон (Кумс, 63), Фофана, Янкто (Рідер Матос, 85), де Пауль, Терео, Сапата (Періца, 55).
Попередження: Янкто (26), Хадльвредссон (32), Беллуши (40), Паскуаль (45), Коста (48), Самір (63), Тельо (77), Кумс (87).
Болонья – Торіно 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Джемаілі (43), 2:0 – Джемаілі (83)
Болонья: Міранте, Майетта, Масіна, Крафт, Іконому, Пульгар, Надь (Донса, 78), Джемаілі, Крейчи (Ріццо, 88), Ді Франческо (Верді, 72), Дестро.
Торіно: Харт, Россеттіні, Баррека, Дзаппакоста (де Сільвестрі, 46), Моретті, Базеллі, Вальдіфьорі (Ітурбе, 66), Яго Фальке, Бенассі (Мартінес, 79), Ляїч, Бойе.
Попередження: Джемаілі (38), Бенассі (45), Дестро (63), де Сільвестрі (76).
Дженоа – Кротоне 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 – Сімеоне (43), 1:1 – Чеккеріні (54), 2:1 – Окампос (66, пен), 2:2 – Феррарі (74)
Дженоа: Ламанна, Іццо, Бурдіссо, Муньос, Еденілсон, Катальді, Лаксальт, Лазович (Пандев, 61), Рігоні (Кофі, 30), Окампос (Пінілья, 79), Сімеоне.
Кротоне: Кордац, Феррарі, Чеккеріні, Сампірізі, Розі, Роден, Барберіс, Крісетіг, Стоян (Мартелла, 75), Тротта, Фальчінеллі.
Попередження: Розі (34), Катальді (58), Крісетіг (89).
Пескара – Сассуоло 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 – Матрі (1), 1:1 – Баебек (56), 1:2 – Пеллегріні (65), 1:3 – Матрі (73)
Пескара: Біссаррі, Кода (Беналі, 74), Стендардо, Крешенци, Бірагі, Верре (Мемушай, 63), Бруно, Баебек (Пепе, 66), Крістанте, Форназьє, Капрарі.
Сассуоло: Консільї, Ачербі, Каннаваро, Пелузо, Лірола (Антей, 54), Аквілані, Пеллегріні (Данкан, 81), Берарді, Маццителлі, Політано, Матрі (Дефрель, 75).
Попередження: Капрарі (16), Кода (20), Матрі (25), Берарді (39), Пеллегріні (43), Бруно (43), Крістанте (84), Антей (89), Політано (90).
Палермо – Інтер 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Жоау Маріу (65)
Палермо: Посавец, Гонсалес, Гольданіга, Пеццелла, Чонек, Квайсон, Бруно Енріке (Балог, 72), Гацци, Яяло (Чочев, 81), Рісполі (Діаманті, 78), Несторовскі.
Інтер: Ханданович, Мурільо, Ансальді, Д`Амброзіо, Міранда, Банега (Жоау Маріу, 55), Брозович, Кандрева (Сантон, 82), Гальярдіні, Перішич (Кондогбіа, 77), Ікарді.
Попеедження: Несторовскі (19), Ансальді (22), Д`Амброзіо (35), Гольданіга (44), Гацці (63), Балог (78), Діаманті (83), Квайсон (90).
Вилучення: Ансальді (79), Гацці (90).
Аталанта – Сампдорія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Гомес (55, пен)
Аталанта: Беріша, Масьєлло, Кальдара, Бастоні, Конті (Зуканович, 61), Мелегоні (Грассі, 46), Фройлер, Спінаццола, Куртич, Гомес (Толоі, 88), Петанья.
Сампдорія: Пуджоні, Педру Перейра, Сільвестре, Шкріньяр, Павлович, Лінетті (Муріель, 58), Торрейра, Прат (Джурічич, 51), Фернандеш (Будімір, 83), Куальярелла, Шик.
Попередження: Педру Перейра (28), Куртич (74), Джуричич (81), Шкриньяр (89).
Рома – Кальярі 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Джеко (55)
Рома: Шченсни, Емерсон, Фасіо, Рюдігер, Бруно Перес, Наінгголан (Паредес, 88), Стротман, Перотті (Ель-Шаараві, 81), де Россі, Манолас (Вермален, 90), Джеко.
Кальярі: Біттенкур, Пізакане (Фараго, 81), Алвеш, Мурру, Чеппітеллі, Ісла, Тахцидіс, Дессена (Жоао Педро, 66), Барелла, Боррьєлло, Фаріас (Сау, 72).
Попередження: Пізакане (18), Чеппітеллі (82), Манолас (87), Барелла (89).
Вилучення: Жоао Педро (90).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|16
|0
|4
|42-16
|48
|2
|Рома
|21
|15
|2
|4
|42-18
|47
|3
|Наполі
|21
|13
|5
|3
|47-24
|44
|4
|Лаціо
|21
|12
|4
|5
|35-24
|40
|+1
|5
|Інтер
|21
|12
|3
|6
|34-23
|39
|+1
|6
|Аталанта
|21
|12
|2
|7
|33-24
|38
|-2
|7
|Мілан
|20
|11
|4
|5
|31-24
|37
|+1
|8
|Фіорентина
|20
|9
|6
|5
|33-25
|33
|-1
|9
|Торіно
|21
|8
|6
|7
|38-31
|30
|+5
|10
|Болонья
|20
|7
|5
|8
|20-25
|26
|-1
|11
|Кальярі
|21
|8
|2
|11
|31-45
|26
|-1
|12
|Удінезе
|21
|7
|4
|10
|25-28
|25
|-1
|13
|К'єво
|21
|7
|4
|10
|21-30
|25
|+2
|14
|Сассуоло
|21
|7
|3
|11
|31-35
|24
|-1
|15
|Дженоа
|21
|6
|6
|9
|24-29
|24
|-3
|16
|Сампдорія
|21
|6
|6
|9
|22-27
|24
|17
|Емполі
|21
|5
|6
|10
|12-26
|21
|+1
|18
|Кротоне
|20
|2
|4
|14
|16-36
|10
|-1
|19
|Палермо
|21
|2
|4
|15
|17-41
|10
|20
|Пескара
|20
|1
|6
|13
|16-39
|9
|
19.01.2017
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