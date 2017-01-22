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22.01.2017  23:40 - Сhampion.com.ua

Чемпіонат Італії. Ювентус удома переграв Лаціо, Інтер виграв у Палермо. Матчі 21-го туру

Чемпіонат Італії-2016/17 з футболу

Матчі 21-го туру

22 січня

Ювентус - Лаціо 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - Дібала (5), 2:0 - Ігуаїн (16)

Ювентус: Буффон, К'єлліні, Бонуччі, Ліхтштайнер (Бардзальї, 74), Асамоа, Хедіра, П'янич, Куадрадо, Манджукич, Дібала (Рінкон, 82), Ігуаїн (П'яца, 87)

Лаціо: Маркетті, Воллес, Габаррон, Раду (Лукаку, 60), де Врей, Пароло, Білья (Джорджевич, 60), Мілінкович-Савич, Феліпе Андерсон, Ломбарді (Мурджіа, 66), Іммобіле

Попередження: Раду (19), Іммобіле (26), Пароло (83)

Емполі – Удінезе 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мчедлідзе (82)

Емполі: Скорупскі, Беллуши, Паскуаль, Лоріні (Веселі, 56), Коста, Крунич, Бюхель, Кроче, Мчедлідзе, Маккароне (Тьям, 78), Пуччареллі (Тельо, 72).

Удінезе: Карнезіс, Феліпе, Ларангейра, Самір, Фараоні, Хадльвредссон (Кумс, 63), Фофана, Янкто (Рідер Матос, 85), де Пауль, Терео, Сапата (Періца, 55).

Попередження: Янкто (26), Хадльвредссон (32), Беллуши (40), Паскуаль (45), Коста (48), Самір (63), Тельо (77), Кумс (87).

Болонья – Торіно 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Джемаілі (43), 2:0 – Джемаілі (83)

Болонья: Міранте, Майетта, Масіна, Крафт, Іконому, Пульгар, Надь (Донса, 78), Джемаілі, Крейчи (Ріццо, 88), Ді Франческо (Верді, 72), Дестро.

Торіно: Харт, Россеттіні, Баррека, Дзаппакоста (де Сільвестрі, 46), Моретті, Базеллі, Вальдіфьорі (Ітурбе, 66), Яго Фальке, Бенассі (Мартінес, 79), Ляїч, Бойе.

Попередження: Джемаілі (38), Бенассі (45), Дестро (63), де Сільвестрі (76).

Дженоа – Кротоне 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Сімеоне (43), 1:1 – Чеккеріні (54), 2:1 – Окампос (66, пен), 2:2 – Феррарі (74)

Дженоа: Ламанна, Іццо, Бурдіссо, Муньос, Еденілсон, Катальді, Лаксальт, Лазович (Пандев, 61), Рігоні (Кофі, 30), Окампос (Пінілья, 79), Сімеоне.

Кротоне: Кордац, Феррарі, Чеккеріні, Сампірізі, Розі, Роден, Барберіс, Крісетіг, Стоян (Мартелла, 75), Тротта, Фальчінеллі.

Попередження: Розі (34), Катальді (58), Крісетіг (89).

Пескара – Сассуоло 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – Матрі (1), 1:1 – Баебек (56), 1:2 – Пеллегріні (65), 1:3 – Матрі (73)

Пескара: Біссаррі, Кода (Беналі, 74), Стендардо, Крешенци, Бірагі, Верре (Мемушай, 63), Бруно, Баебек (Пепе, 66), Крістанте, Форназьє, Капрарі.

Сассуоло: Консільї, Ачербі, Каннаваро, Пелузо, Лірола (Антей, 54), Аквілані, Пеллегріні (Данкан, 81), Берарді, Маццителлі, Політано, Матрі (Дефрель, 75).

Попередження: Капрарі (16), Кода (20), Матрі (25), Берарді (39), Пеллегріні (43), Бруно (43), Крістанте (84), Антей (89), Політано (90).

Палермо – Інтер 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Жоау Маріу (65)

Палермо: Посавец, Гонсалес, Гольданіга, Пеццелла, Чонек, Квайсон, Бруно Енріке (Балог, 72), Гацци, Яяло (Чочев, 81), Рісполі (Діаманті, 78), Несторовскі.

Інтер: Ханданович, Мурільо, Ансальді, Д`Амброзіо, Міранда, Банега (Жоау Маріу, 55), Брозович, Кандрева (Сантон, 82), Гальярдіні, Перішич (Кондогбіа, 77), Ікарді.

Попеедження: Несторовскі (19), Ансальді (22), Д`Амброзіо (35), Гольданіга (44), Гацці (63), Балог (78), Діаманті (83), Квайсон (90).

Вилучення: Ансальді (79), Гацці (90).

Аталанта – Сампдорія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Гомес (55, пен)

Аталанта: Беріша, Масьєлло, Кальдара, Бастоні, Конті (Зуканович, 61), Мелегоні (Грассі, 46), Фройлер, Спінаццола, Куртич, Гомес (Толоі, 88), Петанья.

Сампдорія: Пуджоні, Педру Перейра, Сільвестре, Шкріньяр, Павлович, Лінетті (Муріель, 58), Торрейра, Прат (Джурічич, 51), Фернандеш (Будімір, 83), Куальярелла, Шик.

Попередження: Педру Перейра (28), Куртич (74), Джуричич (81), Шкриньяр (89).

Рома – Кальярі 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Джеко (55)

Рома: Шченсни, Емерсон, Фасіо, Рюдігер, Бруно Перес, Наінгголан (Паредес, 88), Стротман, Перотті (Ель-Шаараві, 81), де Россі, Манолас (Вермален, 90), Джеко.

Кальярі: Біттенкур, Пізакане (Фараго, 81), Алвеш, Мурру, Чеппітеллі, Ісла, Тахцидіс, Дессена (Жоао Педро, 66), Барелла, Боррьєлло, Фаріас (Сау, 72).

Попередження: Пізакане (18), Чеппітеллі (82), Манолас (87), Барелла (89).

Вилучення: Жоао Педро (90). 

    І В Н П М О
  1 Ювентус 20 16 0 4 42-16 48
  2 Рома 21 15 2 4 42-18 47
  3 Наполі 21 13 5 3 47-24 44
  4 Лаціо 21 12 4 5 35-24 40
+1 5 Інтер 21 12 3 6 34-23 39
+1 6 Аталанта 21 12 2 7 33-24 38
-2 7 Мілан 20 11 4 5 31-24 37
+1 8 Фіорентина 20 9 6 5 33-25 33
-1 9 Торіно 21 8 6 7 38-31 30
+5 10 Болонья 20 7 5 8 20-25 26
-1 11 Кальярі 21 8 2 11 31-45 26
-1 12 Удінезе 21 7 4 10 25-28 25
-1 13 К'єво 21 7 4 10 21-30 25
+2 14 Сассуоло 21 7 3 11 31-35 24
-1 15 Дженоа 21 6 6 9 24-29 24
-3 16 Сампдорія 21 6 6 9 22-27 24
  17 Емполі 21 5 6 10 12-26 21
+1 18 Кротоне 20 2 4 14 16-36 10
-1 19 Палермо 21 2 4 15 17-41 10
  20 Пескара 20 1 6 13 16-39 9
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