Чемпіонат Франції. 20 тур. Монако розгромив Лор'ян. Інші матчі
Чемпіонат Франції-2016/17 з футболу
Матчі 20-го туру
22 січня
Монако – Лор'ян 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 – Бошилья (24), 2:0 – Бошилья (28), 3:0 – Жермен (37), 4:0 – Жермен (59)
Монако: Субашич, Глік, Фабіньо, Менді, Жемерсон, Бакайоко (Моутінью, 69), Бернарду Сілва (Лемар, 64), Бошилья, Сідібе, Жермен (Мбаппе, 74), Фалькао.
Лор'ян: Лекомт, Пеберн, Лотоа (Меслуб, 46), Ле Гофф, Сіані, Марво, Мвуемба, Кабо (Філіппото, 46), Кафу (Вакасо, 46), Морейра, Уоріс.
Попередження: Лотоа (11), Сідібе (90).
Сент-Етьєн – Анже 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – Павлович (17), 1:1 – Бамба (51, автогол), 2:1 – Перрен (74)
Сент-Етьєн: Мулен, Малькюі, Теофіль-Катрін, Перрен, Полома, Верету (Ру, 46), Сельнес, Лемуан, Амума, Кейта (Норден, 68), Монне-Паке (Погба, 87).
Анже: Петрич, Бамба, Траоре, Тома, Манко, Капель (Жан, 68), Сантамарія (Нвакаеме, 78), Мангані, Беріго (Те, 86), Павлович, Доре.
Попередження: Бамба (23), Верету (44), Капель (45), Траоре (52), Полома (67).
Ліон – Марсель 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Вальбуена (43), 2:0 – Ляказетт (61), 2:1 – Дорія (67), 3:1 – Ляказетт (75)
Ліон: Антоні Лопеш, Морель, Янга-Мбіва, Рафаел, Маммана, Толіссо (Феррі, 85), Вальбуена (Депай, 79), Корне, Гоналон, Фекір (Тузар, 71), Ляказетт.
Марсель: Пеле, Фанні, Дорія, Сакаі, Роланду, Лопес (Алессандріні, 66), Сансон, Товен (Кауі, 89), Замбо, Сарр (Кабелла, 66), Гоміс.
Попередження: Янга-Мбіва (37), Фанні (48), Сакаі (85).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Монако
|21
|15
|3
|3
|64-21
|48
|2
|Ніцца
|21
|13
|7
|1
|35-14
|46
|3
|ПСЖ
|21
|14
|3
|4
|41-15
|45
|4
|Ліон
|20
|12
|1
|7
|39-23
|37
|5
|Генгам
|21
|8
|7
|6
|27-23
|31
|+2
|6
|Сент-Етьєн
|21
|7
|9
|5
|21-18
|30
|-1
|7
|Марсель
|21
|8
|6
|7
|24-26
|30
|-1
|8
|Ренн
|21
|8
|5
|8
|21-25
|29
|+1
|9
|Бордо
|21
|7
|8
|6
|22-27
|29
|-1
|10
|Тулуза
|21
|7
|5
|9
|22-23
|26
|11
|Нант
|21
|7
|4
|10
|14-28
|25
|12
|Нансі
|20
|6
|6
|8
|16-23
|24
|13
|Монпельє
|21
|5
|8
|8
|29-34
|23
|14
|Лілль
|21
|6
|5
|10
|19-26
|23
|+4
|15
|Метц
|20
|6
|5
|9
|20-36
|23
|16
|Діжон
|21
|4
|9
|8
|27-30
|21
|17
|Бастія
|21
|5
|6
|10
|18-25
|21
|-3
|18
|Кан
|20
|6
|3
|11
|23-35
|21
|-1
|19
|Анже
|21
|5
|5
|11
|17-27
|20
|20
|Лор'ян
|21
|5
|3
|13
|23-43
|18
|
19.01.2017
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