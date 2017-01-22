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22.01.2017  23:59

Чемпіонат Франції. 20 тур. Монако розгромив Лор'ян. Інші матчі

Чемпіонат Франції-2016/17 з футболу

Матчі 20-го туру

22 січня

Монако – Лор'ян 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 – Бошилья (24), 2:0 – Бошилья (28), 3:0 – Жермен (37), 4:0 – Жермен (59)

Монако: Субашич, Глік, Фабіньо, Менді, Жемерсон, Бакайоко (Моутінью, 69), Бернарду Сілва (Лемар, 64), Бошилья, Сідібе, Жермен (Мбаппе, 74), Фалькао.

Лор'ян: Лекомт, Пеберн, Лотоа (Меслуб, 46), Ле Гофф, Сіані, Марво, Мвуемба, Кабо (Філіппото, 46), Кафу (Вакасо, 46), Морейра, Уоріс.

Попередження: Лотоа (11), Сідібе (90).

Сент-Етьєн – Анже 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Павлович (17), 1:1 – Бамба (51, автогол), 2:1 – Перрен (74)

Сент-Етьєн: Мулен, Малькюі, Теофіль-Катрін, Перрен, Полома, Верету (Ру, 46), Сельнес, Лемуан, Амума, Кейта (Норден, 68), Монне-Паке (Погба, 87).

Анже: Петрич, Бамба, Траоре, Тома, Манко, Капель (Жан, 68), Сантамарія (Нвакаеме, 78), Мангані, Беріго (Те, 86), Павлович, Доре.

Попередження: Бамба (23), Верету (44), Капель (45), Траоре (52), Полома (67).

Ліон – Марсель 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Вальбуена (43), 2:0 – Ляказетт (61), 2:1 – Дорія (67), 3:1 – Ляказетт (75)

Ліон: Антоні Лопеш, Морель, Янга-Мбіва, Рафаел, Маммана, Толіссо (Феррі, 85), Вальбуена (Депай, 79), Корне, Гоналон, Фекір (Тузар, 71), Ляказетт.

Марсель: Пеле, Фанні, Дорія, Сакаі, Роланду, Лопес (Алессандріні, 66), Сансон, Товен (Кауі, 89), Замбо, Сарр (Кабелла, 66), Гоміс.

Попередження: Янга-Мбіва (37), Фанні (48), Сакаі (85). 

    І В Н П М О
  1 Монако 21 15 3 3 64-21 48
  2 Ніцца 21 13 7 1 35-14 46
  3 ПСЖ 21 14 3 4 41-15 45
  4 Ліон 20 12 1 7 39-23 37
  5 Генгам 21 8 7 6 27-23 31
+2 6 Сент-Етьєн 21 7 9 5 21-18 30
-1 7 Марсель 21 8 6 7 24-26 30
-1 8 Ренн 21 8 5 8 21-25 29
+1 9 Бордо 21 7 8 6 22-27 29
-1 10 Тулуза 21 7 5 9 22-23 26
  11 Нант 21 7 4 10 14-28 25
  12 Нансі 20 6 6 8 16-23 24
  13 Монпельє 21 5 8 8 29-34 23
  14 Лілль 21 6 5 10 19-26 23
+4 15 Метц 20 6 5 9 20-36 23
  16 Діжон 21 4 9 8 27-30 21
  17 Бастія 21 5 6 10 18-25 21
-3 18 Кан 20 6 3 11 23-35 21
-1 19 Анже 21 5 5 11 17-27 20
  20 Лор'ян 21 5 3 13 23-43 18
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