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516 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
22.01.2017  21:38

Шахтар цікавився бразильським хавбеком

Півзахисник Флуміненсе Дуглас Соарес входив в сферу інтересів Шахтаря.

Як повідомляє Sambafoot.com, гірники цікавилися можливістю підписати молодого хавбека ще в минулому році, однак домовитися про перехід в підсумку сторони не змогли.

Крім оранжево-чорних в минулому році на Дугласа Соареса претендував також і ПСВ, проте голландцям також не вдалося здійснити трансфер гравця.

Очевидно, мова йде про час, коли Шахтар ще очолював Мірча Луческу, тобто про початок минулого року.

Відзначимо, що останнім часом бразильські ЗМІ повідомляють, що 20-річний Дуглас Соарес вже найближчим часом може все ж перебратися в Європу, де за ним полює французький Лілль, пише Шахта.org

Раніше була інформація, що Морено обирає між Шахтарем і Бешикташем.

Дуглас Соарес
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