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22.01.2017  22:34

Тренер збірної України відвідав матч Динамо

Тренер збірної України Рауль Ріанчо побував на зборі Динамо в Іспанії.

Екс-тренер киян відвідав товариський матч проти Тяньцзінь Теда, після якого поспілкувався з Сергієм Ребровим, пише сайт киян.

Нагадаємо, раніше Ріанчо відвідав збір Шахтаря, який проходив в Іспанії. 

Світлина ФК Динамо
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