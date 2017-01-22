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309 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]22.01.2017 22:34
Тренер збірної України відвідав матч Динамо
Тренер збірної України Рауль Ріанчо побував на зборі Динамо в Іспанії.
Екс-тренер киян відвідав товариський матч проти Тяньцзінь Теда, після якого поспілкувався з Сергієм Ребровим, пише сайт киян.
Нагадаємо, раніше Ріанчо відвідав збір Шахтаря, який проходив в Іспанії.
|Світлина ФК Динамо
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