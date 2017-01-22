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22.01.2017  22:56

Півзахисник Шахтаря Коваленко отримав травму

Хавбек Шахтаря Віктор Коваленко отримав травму на зборі гірників в Іспанії.

Про це Футбол 1 розповів головний тренер клубу Ігор Дуляй.

"В Коваленка нога болить, нічого страшного. Через пару днів він буде тренуватися з нами", - сказав Дуляй.

Раніше повідомлялося, що Шахтар у першому контрольному матчі здолав поляків

Віктор Коваленко
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