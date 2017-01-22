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22.01.2017  23:16

КАН-2017. 3-й тур. Камерун і Габон зіграли внічию, Гвінея-Бісау програла Буркіна-Фасо

Кубок африканських націй-2017 з футболу

Габон

Груповий етап

Група А

3-й тур

22 січня

Камерун – Габон 0:0

Гвінея-Бісау – Буркіна-Фасо 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Рудінілсон (11, автогол), 0:2 – Траоре (57)

Турнірне становище: Буркіна-Фасо, Камерун - 5 (3), Габон - 3 (3), Гвінея-Бісау - 1 (3)
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