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117 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]22.01.2017 23:16
КАН-2017. 3-й тур. Камерун і Габон зіграли внічию, Гвінея-Бісау програла Буркіна-Фасо
Кубок африканських націй-2017 з футболу
Габон
Груповий етап
Група А
3-й тур
22 січня
Камерун – Габон 0:0
Гвінея-Бісау – Буркіна-Фасо 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – Рудінілсон (11, автогол), 0:2 – Траоре (57)
Турнірне становище: Буркіна-Фасо, Камерун - 5 (3), Габон - 3 (3), Гвінея-Бісау - 1 (3)
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