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129 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]23.01.2017 20:32
Дані Алвес може перебратися в Китай
Захисник Ювентуса Дані Алвес може покинути Європу і перебратися в Китай.
Як повідомляє France Football, в послугах 33-річного футболіста зацікавлені Хебей Чайна Форчун, Тяньцзінь Цюаньцзянь, і Шанхай СІПГ.
Саме Шанхай є головним претендентом на гравця. За даними джерела, китайці готові платити бразильцеві близько € 10 млн за сезон, пише championat.com.
|Дані Алвес
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