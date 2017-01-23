Дані Алвес може перебратися в Китай

Захисник Ювентуса Дані Алвес може покинути Європу і перебратися в Китай.

Як повідомляє France Football, в послугах 33-річного футболіста зацікавлені Хебей Чайна Форчун, Тяньцзінь Цюаньцзянь, і Шанхай СІПГ.

Саме Шанхай є головним претендентом на гравця. За даними джерела, китайці готові платити бразильцеві близько € 10 млн за сезон, пише championat.com.