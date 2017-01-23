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23.01.2017  20:39

Вернидуб: Соболь нікуди не переходить

Едуард Соболь не залишить луганську Зорю.

Про це заявив наставник клубу Юрій Вернидуб.

"Я сьогодні безпосередньо з Едуардом розмовляв. Все, що пишуть, що домовилися, відпускають, забирають, йому не хочеться залишатися в Зорі – це все маячня", - сказав тренер.

"Нікуди він поки не піде найближчим часом, він знаходиться в Зорі на контракті до літа, до кінця сезону", – цитує "Футбол 24".

Раніше повідомлялося, що Бешикташ домовився про оренду Соболя за 150 тисяч євро

Едуард Соболь
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