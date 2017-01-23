У Габовди є різні варіанти продовження кар'єри

Юрій Габовда, який після завершення контракту з мінським Динамо знаходиться в статусі вільного агента, найближчим часом може визначитися з новим клубом.

Раніше повідомлялося, що у форварда є пропозиції з Казахстану від команди, яку він сам не захотів називати, тепер же Габовда розповів, що "є й інші варіанти".

За словами футболіста, ним цікавляться різні клуби, однак про конкретні назви, знову, говорити відмовився, пише XSPORT.

Раніше була інформація, що Габовда не хоче повертатися в український чемпіонат.