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188 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]23.01.2017 20:54
У Габовди є різні варіанти продовження кар'єри
Юрій Габовда, який після завершення контракту з мінським Динамо знаходиться в статусі вільного агента, найближчим часом може визначитися з новим клубом.
Раніше повідомлялося, що у форварда є пропозиції з Казахстану від команди, яку він сам не захотів називати, тепер же Габовда розповів, що "є й інші варіанти".
За словами футболіста, ним цікавляться різні клуби, однак про конкретні назви, знову, говорити відмовився, пише XSPORT.
Раніше була інформація, що Габовда не хоче повертатися в український чемпіонат.
|Юрій Габовда
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