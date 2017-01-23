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123 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]23.01.2017 21:33
Український захисник не підійшов білоруському клубу
Український захисник Юрій Цапій покинув розташування білоруського клубу, Вітєбск, де проходив перегляд.
Про це розповів головний тренер клубу Сєргєй Ясінскій, пише сайт Вітєбска.
У той же час нападник Віталій Квашук поки залишається в команді, питання по ньому буде вирішене в кінці місяця.
Раніше була інформація, що Гомель перегляне українського півзахисника.
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