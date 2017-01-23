Український захисник не підійшов білоруському клубу

Український захисник Юрій Цапій покинув розташування білоруського клубу, Вітєбск, де проходив перегляд.

Про це розповів головний тренер клубу Сєргєй Ясінскій, пише сайт Вітєбска.

У той же час нападник Віталій Квашук поки залишається в команді, питання по ньому буде вирішене в кінці місяця.

Раніше була інформація, що Гомель перегляне українського півзахисника.