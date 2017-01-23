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64 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]23.01.2017 21:39
Захисник Вовкодав не підійшов Олімпіку
Захисник Сергій Вовкодав, який перебував на перегляді в Олімпіку, не підійшов донецькому клубу.
28-річний футболіст, який до недавнього часу захищав кольори ФК Полтава, взяв участь у товариському матчі Олімпіка з Колосом, проте не зумів вразити тренерський штаб донецької команди.
За наявною інформацією, Вовкодав може продовжити кар'єру в харківському Геліосі, пише footboom.com.
Раніше була інформація, що Олімпік переглядає Бобуха, Вовкодава, Голенкова та Степанюка.
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