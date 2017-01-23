Зоря хотіла орендувати Мякушка до кінця року, Динамо запропонувало до кінця червня

Зоря хотіла взяти півзахисника Динамо Сергія Мякушка в оренду до кінця 2017 року, але кияни готові були відпустити його тільки до кінця червня.

Головний тренер луганчан Юрій Вернидуб розповів, що хотів взяти цього футболіста мінімум до кінця року. "

Якщо, дасть Бог, ми виконаємо завдання, потрапимо в єврокубки, то щоб хлопець брав участь в них. Або мені потім знову когось шукати на цю позицію? А сенс тоді награвати його зараз, щоб влітку шукати когось іншого?", – пояснив він.

Він також вказав, що в нинішньому сезоні залишається три ігрові місяці – березень, квітень і травень, і не розуміє, навіщо брати гравця до кінця червня. Вернидуб підкреслив, що не бачить логіки в позиції "Динамо".

"Якщо людина не потрібна Динамо, то яка різниця, на півроку ви його віддаєте або на рік?", – цитує наставника Зорі football24.ua.

Раніше була інформація, що Зоря поки не домовилася з Динамо про оренду Мякушка.