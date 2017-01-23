Жураховський хоче розірвати контракт з Кубанню

Півзахисник Кубані Ігор Жураховський хоче якнайшвидше покинути російську Кубань.

Про це розповів сам футболіст.

Як відомо, в клубі не платять зарплату вже більше семи місяців, через що Жураховський навіть звертався до Палати з вирішення спорів РФС в грудні.

"Я особисто вже звернувся до Палати з вирішення спорів з метою розірвати контракт, й інші, наскільки я знаю, мають намір вчинити так само. Поки не знаю, чи поїду на другий збір команди", - цитує Жураховського ТАСС.

Нагадаємо, 22-річний Ігор Жураховський грає за Кубань з січня 2016-го.