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78 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]23.01.2017 22:31
Жураховський хоче розірвати контракт з Кубанню
Півзахисник Кубані Ігор Жураховський хоче якнайшвидше покинути російську Кубань.
Про це розповів сам футболіст.
Як відомо, в клубі не платять зарплату вже більше семи місяців, через що Жураховський навіть звертався до Палати з вирішення спорів РФС в грудні.
"Я особисто вже звернувся до Палати з вирішення спорів з метою розірвати контракт, й інші, наскільки я знаю, мають намір вчинити так само. Поки не знаю, чи поїду на другий збір команди", - цитує Жураховського ТАСС.
Нагадаємо, 22-річний Ігор Жураховський грає за Кубань з січня 2016-го.
|Ігор Жураховський. Світлина Спорт-Экспресс
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19.01.2017
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