Зозуля ризикує не зіграти проти Барселони

Нападник збірної України Роман Зозуля пропустив перше тренування Бетіса на цьому тижні.

У неділю, 22 січня, 27-річний форвард зіграв проти хіхонського Спортинга в чемпіонаті Іспанії, вийшовши у старті. Як інформує Estadio Deportivo, Зозуля пошкодив ліве коліно.

Імовірно, саме травма стала причиною ранньої заміни екс-дніпрянина. Роман уже пройшов заняття у фізіотерапевта і чекає, як проходитиме відновлення. Участь українця в недільному матчі Прімери проти Барселони під великим питанням.

Загалом наставник "Бетіса" Віктор Санчес не може наразі розраховувати на 6 гравців основної обойми і ще одного, який перебуває на Кубку Африки-2017, пише Футбол 24.