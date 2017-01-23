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23.01.2017  23:22

КАН-2017. 3-й тур. Туніс виграв у Зімбабве, Алжир і Сенегал зіграли внічию

Кубок африканських націй-2017 з футболу

Габон

Груповий етап

Група В

3-й тур

23 січня

Зімбабве – Туніс 2:4 (1:4)

Голи: 0:1 – Сліті (9), 0:2 – Мсакні (22), 0:3 – Хеніссі (36), 1:3 – Мусона (42), 1:4 – Хазрі (45, пен), 2:4 – Ндоро (58)

Сенегал – Алжир 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – Слімані (10), 1:1 – Діоп (43), 1:2 – Слімані (53), 2:2 – Соу (53)

Турнірне становище: Сенегал - 7 (3), Туніс - 6 (3), Алжир - 2 (3), Зімбабве - 1 (3)
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