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299 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.01.2017 11:02
Екс-гравець Дніпра на перегляді в команді другої Бундесліги
Колишній гравець Дніпра Сергій Політило прибув на перегляд в німецький Гройтер Фюрт, що виступає в другій німецькій Бундеслізі.
Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу
Гройтер Фюрт займає 12-е місце в другій Бундеслізі.
Раніше Чемпіон повідомляв про реальні зарплати в Дніпрі.
|Сергій Політило
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19.01.2017
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